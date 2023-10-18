Apple CarPlay Kullanıcıları Navigasyon Hatasıyla Karşılaşıyor

Apple CarPlay kullanıcıları, navigasyon uygulamalarının yanlış yönlendirmeler yaptığı bir hata ile karşılaşıyor. Sorun, farklı marka ve modellerdeki araçlarda da yaşanıyor ve henüz çözüme kavuşturulmadı.

Apple kullanıcıları bu sıralar sinir bozucu bir hata ile uğraşıyor olabilir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan kullanıcılar için Apple CarPlay'i araçlarına bağlayıp ardından navigasyonu açmak gündelik bir alışkanlık. Fakat bazı kullanıcılar CarPlay ile kullanılan navigasyonların gitmek istedikleri noktalara tam zıt yönlere yönlendirdiğini fark etti. İşte detaylar…

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Bu hata şu ana kadar birçok kullanıcının başına gelmiş durumda. Sürekli tekrar eden bir hata olmasa da kötü bir hatıra gibi kendini hatırlatıyor diyebiliriz. İlk etapta "ufak bir server sorunu" veya "bağlantı problemi" olarak düşünseniz de aslında işin aslı öyle değil. Sorun daha çok Apple CarPlay odaklı gibi gözüküyor.

9To5Mac editörleri tarafından konu alınan ve kullanıcı bildirimlerine dayanan olay Apple CarPlay üzerinden açılan Google Haritalar, Apple Haritalar veya başka navigasyon uygulamalarında ortaya çıkıyor. Kısacası her uygulama da benzer hatalar yaşanıyor belirli bir uygulama üzerinde yoğunlaşan bir durum yok. Konuyla ilgili gelen geribildirimlere baktığımızdaysa CarPlay üzerinden açılan uygulamaların yol tarifi gösterdiği sırada düzenli olarak bağlantılarının kopması veya yön tariflerini yanlış vermesi göze çarpıyor.

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Bazı geribildirimlerde sorunun otomobillerin multimedyalarından kaynaklı olabileceği düşünülse de genel olarak her markada ve modelde benzer sorunların yaşandığı fark ediliyor. Konu sadece uzun aralıklarla tekrar eden bir hata olması sebebiyle yankı bulmamış bir halde. Ancak yanlış yöne gidip gitmediğini kontrol etmemeniz takdirinde gerçekten bambaşka noktalarda kendinizi bulabilirsiniz.

Bunlara ek olarak bir de yolun yarısında ortaya çıkan ve bir süre sonra düzelen hatalar var. Tabi siz bu esnada farklı yollara saptığınız için konum tekrar düzeldiğinde aynı yolları geri gelmek veya daha uzun yollara girerek vakit kaybetmek zorunda kalabiliyorsunuz.

Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak yakın tarihlerde düzeltilmesi bekleniyor…