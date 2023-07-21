Apple, Birleşik Krallık'a uyarıda bulundu: FaceTime ve iMessage kapatılabilir

Apple, Birleşik Krallık hükümetine yasa için görüşülen mevzuatın geri çekilmesi uyarısında bulundu. Şirket, gizlilik önlemlerini gerekçe göstererek FaceTime ve iMessage'ı kapatma tehdidinde bulundu.

Apple ve Birleşik Krallık arasında bir süredir devam eden görüşmeler kızıştı. Ortaya çıkan raporlara göre teknoloji devi, Birleşik Krallık hükümetine bir uyarıda bulundu. Yasa için görüşülen mevzuatın geri çekilmesini istedi. Şirket, gizlilik önlemlerini gerekçe göstererek FaceTime ve iMessage'ı kapatabileceğini belirtti.

İngiltere'de FaceTime ve iMessage kaldırılabilir

İlk olarak 2016 yılında kabul edilen Soruşturma Yetkileri Yasası, Apple'ın gizlilik politikalarıyla örtüşmüyor. Yasaya göre Apple, mesajlaşma servisleri için yeni güvenlik özellikleri sunmadan önce İçişleri Bakanlığı'na bildirmek zorunda. Ayrıca Bakanlık'ın istediği güvenlik özelliklerini devre dışı bırakma hakkı olacak.

Apple ise yasadaki bu değişiklikleri kabul edilemez buldu. Şu anda tüm gizlilik sürecini Dışişleri Bakanlığı ile yürüttüğünü ve mahkeme tarafından karar verilmediği sürece mesajlaşma uygulamalarını İçişleri Bakanlığı'na açmak zorunda olmadığını bildirdi.

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Apple, FaceTime ve iMessage gibi mesajlaşma servisleri için Birleşik Krallık'a özel kurallar uygulayamayacağını belirtti. Şirket, yasa değişikliğinin dünya çapındaki kullanıcılar için veri güvenliğini tehlikeye atabileceğine inanıyor.

iMessage ve FaceTime gibi servislerin birçoğunda uçtan uca şifreleme kullanılıyor. Bu sayede servis sağlayıcılarının dahi mesajlara erişemiyor. Yeni mevzuat ise İçişleri Bakanlığı'na şifrelemenin kaldırılmasını talep etme yetkisi veriyor.

Apple ise bu konuda geri adım atmak yerine, uygulamalarını Birleşik Krallık'tan çekebileceğini söyledi. Birleşik Krallık ve Apple arasında ortaklık sağlanamazsa iMessage ve FaceTime ülkede askıya alınabilir.

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