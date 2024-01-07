Bir kaç ay önce "Apple kullanıcılarına para yatıracak" isimli bir haber yayınladık. Hatırlayacağınız üzere bu haberimizde Apple'ın "batterygate" davasını kaybettiğini bildirdik. 2023 yılında sonuçlanan davanın ardından marka ödemeleri yapmaya başladı. İşte Apple batterygate davası detayları ve kullanıcılara yapılacak ödemenin detayları…

Apple batterygate davası sonuçlandı! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı!

Eski okurlarımız Apple'ın 2017 yılında aldığı "yavaşlatma" kararını hatırlayacaktır. Zira marka bu tarihten itibaren eski nesil iPhone modellerinde "bataryayı" gerekçe göstererek telefonları yazılım güncellemeleri ile yavaşlatmaya başladı. Bu durum karşısında birçok öfkeli kullanıcı Apple'ı tüketici mahkemelerinde dava etti.

Davanın açılması ardından Apple, bu stratejiden vazgeçti. Ancak öfkeli kullanıcılar dava taleplerini geri çekmedi ve konuyu mahkemeye taşıdı. Nitekim konuyla ilgili olarak mahkeme tüketicileri haklı buldu ve Apple'a bir miktar ceza kesti. Ayrıca markanın davacı kullanıcılarına belirli miktarlarda ödemeler yapması gerektiğini de bildirdi. 2023 yılında sonuçlanan davanın ardından herkes ödemelerin yapılmaya başlanacağı günü merak ediyordu.

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MacRumors sitesine kullanıcıların yaptığı bildiriye göre ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Bir kullanıcının banka hesabına Apple tarafından imzalanmış 92.17 dolarlık çek iletildi. Bunun ardından birçok kullanıcı da telefon modellerine göre değişiklik gösteren ödemeler aldıklarını bildirdi.

Bununla birlikte 2017 yılından itibaren "Apple telefonları yavaşlatıyor!" sloganlarının da bitiş dönemi de başladı. Zira artık Apple cihazlarında bu tarz bir yaklaşıma gitmiyor. Ancak her yeni gelen iOS güncellemesi ile birlikte eski cihazların ömürlerinin kısaldığı da bilinen bir gerçek. Konuyla ilgili diğer detaylara erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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