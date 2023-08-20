Dönem dönem Apple'ın eskiyen modellerinde batarya kısıtlaması uyguladığı yönünde haberler ortaya çıktı. Apple batarya kısıtlaması nedeniyle 500 milyon dolara kadar ödeme yapmak zorunda kalacak.

Apple, hiç şüphesiz akıllı telefon dünyasının en büyük ismi konumunda. Öyle ki şirket, önemli bir kesime hitap ediyor. Ancak Apple'ın sektördeki politikaları zaman zaman eleştirilere, hatta soruşturmalara neden oldu. Görünen o ki Apple bu sefer köşeye sıkıştı.

Apple batarya kısıtlaması nedeniyle 500 milyon dolara kadar ödeme yapacak

Dönem dönem Apple'ın eskiyen modellerinde batarya kısıtlaması uyguladığı yönünde haberler ortaya çıktı. Öyle ki birçok kullanıcı bu nedenle 2018 yılında teknoloji devine toplu dava açtı. Apple batarya kısıtlaması nedeniyle 500 milyon dolara kadar ödeme yapmak zorunda kalacak.

Toplu dava 2018'de açıldı. 2019'da Mahkeme, Apple'ın itirazını reddetti ve mahkeme süreci başladı. Yıllar süren dava sonucunda Apple, yaklaşık 100 milyon iPhone kullanıcısına minimum 310 milyon dolar ve 500 milyon dolara kadar nakit tazminat ödeyecek. Mahkemenin raporuna göre Apple batarya kısıtlaması, o dönemde iPhone 6, iPhone 6S ve iPhone 7 serilerine uygulandı.

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Aslında Apple bu durumdan uzun bir süredir rahatsız. Öyle ki şirket yazılım güncellemeleriyle batarya sağlığını korumak istiyor. Son olarak gelen beta güncellemesiyle iPhone modelleri şarj sırasında fazla ısındığında telefon bu uyarıyı vererek bataryayı korumak adına şarj işlemini askıya alıyor. Bu uyarı, telefonun güneş altında kalması ya da sıcak bir yerin üzerinde kalması sonucunda ortaya çıkabiliyor.