Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na karşı dava açtı

Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'nın bazı zorunluluklarına uymak istemiyor ve bu yasaya karşı dava açtı. DMA'ya göre Apple'ın iPhone'da App Store dışında uygulama mağazalarına izin vermesi gerekiyor.

Apple, Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe alınan Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) bazı zorunluluklarına uymak istemiyor. Teknoloji devlerinin gücünü azaltmayı amaçlayan bu yasaya karşı dava açtı. DMA'ya göre Apple'ın iPhone'da App Store dışında uygulama mağazalarına izin vermesi gerekiyor.

Apple, AB'nin App Store kararlarına karşı dava açtı

AB Adalet Divanı'na yaptığı başvuruda Apple, App Store'un DMA'nın yükümlülüklerine karşı çıkıyor. App Store'un "temel platform hizmetleri" listesine dahil edilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Mağazanın "temel uygulama" olarak tanımlanması, iPhone ve iPad için bazı yeni kuralları da beraberinde getiriyor.

Apple gibi şirketlerin gücünü azaltmayı amaçlayan DMA, kullanıcıların yalnızca App Store ile sınırlı kalmasını da engelliyor. Android'e benzer şekilde, iPhone ve iPad için diğer mağazalardan uygulama yüklenmesine izin verilmesi gerekiyor.

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Ayrıca teknoloji devlerinin, uygulama geliştiricilerine kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlaması da engelleniyor. Yani DMA'ya göre, şirketin App Store'daki ödemelerden yüzde 30 gibi komisyonlar alması doğru karşılanmıyor.

Apple ise bu hükümlerin, iOS kullanıcılarına sağlanan güvenlik ve gizlilik korumalarını zayıflatacağını dile getirdi. Şirket, açtığı davada, App Store aracılığıyla uygulama incelemelerinin ve ödeme gözetiminin sağlandığını ifade etti.

Daha önce Meta ve TikTok da DMA kapsamındaki AB'nin bazı yükümlülüklere itiraz etmişti. Örneğin Meta, Messenger ve Facebook Marketplace'in temel hizmetler olarak adlandırılmasına karşı çıktı. AB Adalet Divanı şimdi Apple, Meta ve TikTok'un itirazlarını inceleyecek.

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