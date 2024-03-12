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Apple, Avrupa Birliği'nden 1.8 Milyar Euro Cezası Aldı

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Apple'ın hisse değeri düşmeye devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından verilen 1.8 milyar euroluk ceza şirketi daha da zor durumda bıraktı. Çin pazarındaki düşen iPhone satışları ve yapay zeka trendini yakalayamama da hisse değerindeki düşüşün sebepleri arasında gösteriliyor.

Gündemden düşmeyen Apple, son günlerde oldukça düşen hisse değeri ile konuşulmaya başladı. 2024 yılının başından beri %2.5 oranında bir değer kaybı yaşayan şirket, Avrupa Birliği tarafından verilen 1.8 milyar euroluk cezayla bir darbe daha aldı.

Uzmanlar bu durum için birçok geçerli sebep sayarken, şirket yönetiminin son dönemdeki başarısız tabloya karşı nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyor. Hatta yönetimde büyük bir huzursuzluk olduğunu iddia edenler de mevcut. İşte tüm detaylar…

Apple, hisse değeri ile gündemde!

Bu düşüşün en büyük nedeni olarak, Apple'ın Çin pazarında belirgin şekilde düşen iPhone satışları olarak gösteriliyor. Geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 24 oranında azalan satış rakamları, firma için adeta bir kırmızı alarm anlamına geliyor.

Tam 1.4 milyar nüfusuyla büyük bir kullanıcı talebine sahip olan ülkenin, Apple için Amerika'dan sonra en kritik pazar olduğunu söyleyebiliriz. Firmanın Çinli üreticilerin sunduğu uygun fiyatlarla rekabet etmekte zorlandığı belirtiliyor.

Tesla'ya rakip olacaktı! Apple Car resmen iptal edildi

Hisse değerindeki düşüşün diğer sebebi olarak ise, Apple'ın yapay zeka trendini tam olarak yakalayamaması gösteriliyor. iOS 18'de birçok yeni yapay zeka fonksiyonu sunacağını açıklayan şirket, şu an için kullanıcılarını tatmin edebilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde iptal edilen Apple Car projesi de tüm bunların üzerine tuz biber olurken, şirket yatırımcıları bu düşüşün uzun süre devam edebileceğine dair panik yaşamaya başladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu durum karşısında ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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