Apple, Apple Music Voice Plan aboneliğini kaldırdı

Apple, iki yıl önce tanıttığı düşük maliyetli ve Siri özel çıkardığı Apple Music Voice Plan aboneliğini sessizce kaldırdı. Kullanıcılar artık bu plana kaydolamayacak.

Apple, sunmuş olduğu Apple Müzik uygulaması ile milyonlarca müziği kullanıcılarına ulaştırıyor. Şirket, iki yıl önce sunmuş olduğu düşük maliyetli ve Siri özel çıkardığı Apple Music Voice Plan aboneliğini sessiz bir şekilde kaldırdı. İşte detaylar!

Apple, 4,99 dolarlık Apple Music Voice Plan aboneliğini kaldırdı!

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Apple, iki yıl önce Siri'nin gücünü temel alarak tasarlanan Apple Music abonelik planı Apple Music Voice Plan aboneliğini tanıttı. Bu planla birlikte kullanıcılar, yaklaşık 90 milyon şarkıya erişme imkanına sahipti.

Ayrıca Apple Music Radyo'ya Siri ile erişme şansı veren bu plan fiyatıyla da dikkat çekiyordu. Söz konusu plan, yalnızca 4,99 dolara kullanıcılara sunuluyordu. Ortaya çıkan son haberlere göre Apple Music kitaplığında bu plan artık yer almıyor.

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Belirtilene göre bu plana kaydolmak artık mümkün değil. Mevcut kullanıcıların var olan aboneliklerinin devam edip etmeyeceği hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Öte yandan şirketin bu planı neden kaldırdığı hakkında da bir detay yer almıyor.

Söz konusu abonelik, daha çok Apple Music'i AirPods, HomePods ya da Apple Watch üzerinden dinleyen ve Müzik uygulaması yerine sesli asistanı kullanmayı tercih eden kullanıcılara kolaylıktı. Bu planın farklı ödünleri de yer alıyordu. Sesli planı kullanan kullanıcılar, Dolby Atmos sesleri dinleyemiyordu.

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