Apple, App Store fiyatlarına zam yaptı!

Apple, Avrupa ve bazı diğer bölgelerde App Store uygulamalarının ve uygulama içi satın alımların fiyatlarının artacağını duyurdu.

Apple, iOS cihazlara mobil uygulamalar indirmek için kullanılan App Store fiyatlarının bazı ülkelerde değiştiğini açıkladı. Daha önce çok fazla fiyat değişikliği yaşanmayan platform, Euro'un Dolar'a karşı güç kaybetmesi ile zamlarla karşı karşıya kaldı.

App Store, Euro bölgesinde zamlandı

ABD'li teknoloji şirketi, Euro kullanan tüm ülke ve bölgelerde App Store uygulamalarının ve uygulama içi satın alımların fiyatlarının artacağını duyurdu. Apple, Euro bölgesi ülkelere ek olarak; Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç ve Vietnam'da da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarını artıracak.

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Şirket, tüm Euro bölgesi'nde fiyatları artırırken, Karadağ'ı ise ayrı tuttu. Şirket bu ülkede de zam yapmış olsa da fiyatlar, Euro bölgesi ile değişkenlik gösteriyor. Apple'ın neden böyle bir yol izlediği bilinmezken, bu zamların diğer ülkelere yansıyıp yansımayacağı ise henüz net değil.

App Store fiyatlandırmasının nasıl çalıştığını bilmeyenler için; Apple, geliştiricilere uygulamalarını fiyatlandırabilecekleri önceden ayarlanmış katmanlar sunuyor. Geliştiriciler de uygulamaları için belirledikleri katmanlarda fiyat verebiliyor.

Önümüzdeki ay ile birlikte Euro bazında artacak olan katmanların fiyatları ortalama yüzde 20 yükselmiş durumda. Örnek vermek gerekirse; Apple'ın birinci kademe olarak belirlediği 0.99 Euro'luk fiyat bundan böyle Avrupalı müşteriler için 1.19 Euro olacak. En üst seviye ise 999 Euro'dan 1.199 Euro'ya çıkmış durumda.

Apple, dünya genelinde App Store fiyat katmanlarını periyodik olarak düzenliyor. Geliştiriciler de bu fiyat katmanlarına göre hareket edebiliyor. Otomatik olarak yenilenen aboneliklerin ise bu fiyat artışından etkilenmeyeceğini hatırlatalım.

Fiyat artışını detaylı olarak incelemek isteyen okurlarımız her ülke için belirlenen fiyatlara bu listeden bakabilir. Peki siz App Store fiyatlarına gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.