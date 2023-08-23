Apple, Akıllı Yüzük Projesinde Planlarını Değiştirdi

Apple, el hareketleriyle cihazları kontrol etmeye yarayan bir akıllı yüzük projesi üzerinde çalışıyor. Yeni patent belgesine göre, yüzük potansiyel bir kablosuz kontrol yöntemi olarak 'yuvarlak bir dış bant' kullanacak. Proje, çeşitli Apple cihazlarıyla entegrasyon sağlayacak.

Apple, bundan 3 yıl kadar önce bir patent almıştı. Bu patentte el hareketleriyle cihazları kontrol etmeye yarayan bir akıllı yüzük yer alıyordu. Görünüşe göre şirketin Apple yüzük için planları değişmiş.

Apple yüzük ile dokunarak cihazları kontrol edebileceksiniz

2020 yılında başlayan Apple yüzük projesi üzerinde çalışmaya hızla devam ediliyor, zira şirkete dokunmatik girişler aracılığıyla diğer cihazları kontrol etme özelliğine sahip bir giyilebilir cihaz için patent verildi.

Apple yüzük hakkında en son bir şeyler duyduğumuzdan bu yana epey zaman geçti. Bu konudan en son 2020 yılında, eski bir patentin teknoloji devinin hareket kontrollerini uygulamaya çalıştığını ortaya çıkardığı zaman bahsediliyordu. Ancak görünen o ki bu fikir çöpe atılmış.

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Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi web sitesinde bulunan yeni bir belgeye göre, Apple yüzük potansiyel bir kablosuz kontrol yöntemi olarak "yuvarlark bir dış bant" kullanacak. Örneğin, bandın hareket ettirilmesi, insanların iPhone'daki bir web sayfasında gezinmesine olanak tanıyacak, aynı fare tekerleği gibi.

Patent, aygıtın bazı yeteneklerini ve mevcut tasarımının ne olabileceğini detaylandıran birkaç blok diyagram sunuyor.

Belgeyi incelediğimizde, küçük aygıtın çok çeşitli donanımlara bağlanabileceğini görüyoruz. Buna iPhone, Apple Watch, AirPods, iMac, iPad ve Macbook da dahil ancak bunlarla sınırlı değil. Yüzüğü birkaç kez çevirerek Mac'inizi de kontrol edebileceksiniz.

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Apple yüzüğün beyni, tepesinde duran "elektronik mücevher sistemi" gibi görünüyor. Dış bant için bir kaydırma topu, bir dokunmatik sensör, depolama alanı ve bir haptik jeneratör olacak. Akıllı telefonunuz bir bildirim aldığında haptikler devreye girerek giyilebilir cihazın titreşmesini sağlayacak.

Görünüşe göre Apple yüzük, sibernetik bir alyans gibi yüzük parmağınıza takılacağı için oldukça küçük ve göze batmayan bir tasarıma sahip olacak.

Apple yüzük projesiyle çok iddialı olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak bunun önünde sonunda bir patent olduğunu hatırlatmamız gerek. Bu bahsettiğimiz özelliklerin hiçbiri nihai üründe yer almayabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.