Apple, Akıllı Telefon Satışlarında Zirveye Yükseliyor

Yayımlanan son raporlar göz önünde bulundurulduğunda, akıllı telefon satışlarının son 10 yılın en düşük seviyesine erişme eğiliminde olduğu net bir şekilde görülüyor. Fakat Apple, piyasadaki bu düşüşü kendi lehine çevirerek zirvedeki yerini alacak gibi görünüyor. İşte detaylar. Apple, bu süreçte Asya ülkelerindeki pazarlama stratejilerini doğru belirlediği ve üst segmentte cihazlar ürettiği için sürecin yıkıcı etkilerinden olabildiğince az etkilenmeyi başardı. Uzmanlar, kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan iPhone 15 lansmanıyla birlikte bu tablonun daha olumlu sonuçlar yansıtarak şirketi zirveye taşıyacağını ifade etti.

Yayımlanan son raporlar göz önünde bulundurulduğunda, akıllı telefon satışlarının son 10 yılın en düşük seviyesine erişme eğiliminde olduğu net bir şekilde görülüyor. Fakat Apple, piyasadaki bu düşüşü kendi lehine çevirerek zirvedeki yerini alacak gibi görünüyor. İşte detaylar

Peki, Apple bu başarısını neye borçlu?

Son dönemlerde, Amerika ve Çin başta olmak üzere önemli marketlerde yaşanan durgunluk, akıllı telefon sektörünü olumsuz etkiliyor. Akıllı telefon sektörünün önde gelen şirketleri, bu durumdan ötürü zor günler geçiriyor. Fakat Apple, rakiplerinin aksine iPhone satışlarındaki dayanımını korumaya devam ediyor.

Apple, bu süreçte Asya ülkelerindeki pazarlama stratejilerini doğru belirlediği ve üst segmentte cihazlar ürettiği için sürecin yıkıcı etkilerinden olabildiğince az etkilenmeyi başardı. Uzmanlar, kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan iPhone 15 lansmanıyla birlikte bu tablonun daha olumlu sonuçlar yansıtarak şirketi zirveye taşıyacağını ifade etti.

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Her ne kadar Apple bu durumdan büyük ölçüde etkilenmiyor olsa da yaşanan bu durgunluk, piyasayı etkisi altına almaya devam ediyor. Akıllı telefon sektörüne ait sevkiyat verileri, son yıllara göre tersine rekor kırma eğilimi göstererek dibi görmeye hazırlanıyor. Şirketler, bu durumla ilgili endişelerini yansıtmaktan çekinmiyorlar.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple tarafındaki bu başarı, farklı sebeplere de dayanıyor olabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.