Apple AirTag 2 Üretim Aşamasına Geçti

Apple AirTag, takip cihazları pazarında lider konumunda. Ünlü bir Apple analisti tarafından yapılan paylaşıma göre Apple AirTag 2 üretim aşamasına girmiş durumda. Yeni AirTag 2 özellikleri hakkındaki ayrıntılar şu anda belirsiz. Ancak başlıca Vision Pro entegrasyonuyla öne çıkacağı ifade edildi. İddialara göre yeni cihaz, Vision Pro yardımıyla kullanıcıları kayıp eşyalara görsel olarak yönlendirecek. Ayrıca kayıp eşyaların bulunmasına yardımcı olmak için dahili hoparlörü de geliştirecek. Apple'ın şu anda takip cihazı alanında lider olduğunu belirtelim. İki yıl içerisinde yüzlerce hırsızlık olayını engelleyen AirTag, 2024'teki ikinci versiyonuyla da daha gelişmiş güvenlik sunacak.

Apple AirTag, takip cihazları pazarında lider konumunda. Takip cihazı olarak birçok olayda başarısını kanıtlayan ürünün ikinci nesli geliyor. Ünlü bir Apple analisti tarafından yapılan paylaşıma göre Apple AirTag 2 üretim aşamasına girmiş durumda.

Apple AirTag 2 yenilikleri neler?

Apple analist Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre Apple, 2024'te ikinci nesil AirTag modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk olarak 2021 yılında çıkış yapan AirTag, Apple'ın Bul ağını kullanarak cüzdan, anahtar ve hatta motosiklet birçok eşyanın yerini tespit etmeden kullanıldı.

Kuo tarafından paylaşılan tweet'e göre AirTag sevkiyatlarının giderek artıyor. Bu durum ise güncellenmiş bir modelin yolda olabileceğini gösteriyor. Analist, Vision Pro ve diğer Apple cihazlarıyla entegre olacak bir AirTag 2 geliştirildiğini öne sürdü.

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Yeni AirTag 2 özellikleri hakkındaki ayrıntılar şu anda belirsiz. Ancak başlıca Vision Pro entegrasyonuyla öne çıkacağı ifade edildi. İddialara göre yeni cihaz, Vision Pro yardımıyla kullanıcıları kayıp eşyalara görsel olarak yönlendirecek.

Ayrıca kayıp eşyaların bulunmasına yardımcı olmak için dahili hoparlörü de geliştirecek. Apple, "Hassas Takip" özelliğinin menzilini artıracak. Ek olarak Apple'ın güvenlikle ilgili bazı endişeleri gidermesi bekleniyor. AirTag'in aile üyeleri paylaşma ve takip karşıtı uyarılar gibi yazılımsal yenilikler alması mümkün.

Apple'ın şu anda takip cihazı alanında lider olduğunu belirtelim. İki yıl içerisinde yüzlerce hırsızlık olayını engelleyen AirTag, 2024'teki ikinci versiyonuyla da daha gelişmiş güvenlik sunacak.

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