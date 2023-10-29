Apple, AirPods serisinde büyük bir yenilenme hareketine gidiyor. USB-C'ye tam kapsamlı geçişi de içine alan bu süreçle yepyeni AirPods modellerini göreceğiz. İşte konuyla ilgili detaylar ve AirPods'lardaki yenilenme hareketi...

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Apple özellikle AirPods serisinde büyük bir yenilenme hareketine gidiyor. USB-C'ye tam kapsamlı geçişi de içine alan bu süreçle yepyeni AirPods modellerini göreceğiz. Konuyla ilgili çıkan raporlar yen AirPods modelleri hakkında da bilgi veriyor. İşte konuyla ilgili detaylar ve AirPods'lardaki yenilenme hareketi…

AirPods 4, AirPods Max ve daha fazlası geliyor!

Apple yenilenme hareketine aslında iPhone 15 serisi ile başladı diyebiliriz. İlk kez USB-C şarj girişi ile görmeye başladığımız bir iPhone serisi olan 15 ile birlikte diğer cihazlarda yenilenme hareketine katılıyorlar. Ancak burada AirPods 3'ün satışlarında yaşanan durgunlukta etkili oldu diyebiliriz.

İlk etapta sadece AirPods kulaklıklara USB-C şarj girişinin geleceği düşünülse de aslında durum daha farklı. Apple maalesef AirPods 3'te istediği başarıyı gösteremedi. AirPods Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olan AirPods 3, satış rakamlarında ciddi bir düşüş yaşadı. Ayrıca kullanıcılar da gelenekselleşmiş olan AirPods tasarımına sahip olan AirPods 2 satışlara devam ettiğinden kullanıcıların odağı AirPods 3'ten çıkıyor.

Apple ve Masimo arasındaki patent çıkmazında son durum! ABD'de satışı…

Konuyla ilgili çalışmalara başladığı iddia edilen Apple yeni AirPods 4 ve AirPods Max üretimlerine başladı. Buna göre yeni AirPods 4, AirPods 3 ve AirPods Pro'nun karışımı olan bir tasarıma sahip olacak ancak her iki modelde de AirPods Pro gibi değiştirilebilir ve özelleştirilebilir kulaklık uçları bulunmayacak. AirPods 4 ayrıca şarj için Lightning yerine USB-C kullanacak.

İki farklı model ile piyasaya çıkması beklenen AirPods 4 modelleri birbirlerinden gürültü engelleme ve bul entegrasyonu gibi özellikler ile birbirinden ayrılacak. Burada biri daha uygun fiyatlı bir AirPods 4 modeli göreceğiz gibi bir anlam çıkıyor olsa da şimdiden kesin bir şey söylemek imkansız.