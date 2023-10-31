Apple, AirPods Pro 3'ün 2025 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu

Apple, bir yandan yeni ürünlerini tanıtacağı bu gece gerçekleştirecek Apple Scary Fast etkinliğine hazırlanırken diğer yandan da önümüzdeki dönemin ürünleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin kablosuz kulaklık alanındaki en güçlü serisi olan AirPods Pro'nun yeni üyesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

AirPods Pro 3, 2025 yılında piyasaya sürülecek

Apple, AirPods ve AirPods Pro olmak üzere iki farklı kulaklık serisini kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Apple haberleriyle ünlü Mark Gurman, kulaklıklar hakkında yeni detayları paylaştı. Buna göre AirPods 4, gelecek yıl sahne alacak.

Apple kullanıcılara neden hediye kutularında AirPods Max yolluyor?

Ancak Apple hayranları, üçüncü nesil Pro modeli için biraz beklemek zorunda. Apple birinci nesil AirPods'u 2019 yılında tanıtmıştı. 2022 yılının eylül ayında da ikinci nesil versiyonunu tanıtan şirket, 2 yıl arayla giden düzeni bozacak gibi. Gelen bilgilere göre AirPods Pro 3, 2025 yılında sahne alacak. Olası yükseltmeler hakkında öngörü oluşması adına AirPods Pro 2 modeline yakından Bakalım;