Apple, AirPods Pro 3'ün 2025 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu
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Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesinde AirPods Pro'nun yeni üyesi hakkında detayları paylaştı. AirPods Pro 3, 2025 yılında kullanıcılarla buluşacak.
Apple, bir yandan yeni ürünlerini tanıtacağı bu gece gerçekleştirecek Apple Scary Fast etkinliğine hazırlanırken diğer yandan da önümüzdeki dönemin ürünleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin kablosuz kulaklık alanındaki en güçlü serisi olan AirPods Pro'nun yeni üyesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
AirPods Pro 3, 2025 yılında piyasaya sürülecek
Apple, AirPods ve AirPods Pro olmak üzere iki farklı kulaklık serisini kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Apple haberleriyle ünlü Mark Gurman, kulaklıklar hakkında yeni detayları paylaştı. Buna göre AirPods 4, gelecek yıl sahne alacak.
Apple kullanıcılara neden hediye kutularında AirPods Max yolluyor?
Ancak Apple hayranları, üçüncü nesil Pro modeli için biraz beklemek zorunda. Apple birinci nesil AirPods'u 2019 yılında tanıtmıştı. 2022 yılının eylül ayında da ikinci nesil versiyonunu tanıtan şirket, 2 yıl arayla giden düzeni bozacak gibi. Gelen bilgilere göre AirPods Pro 3, 2025 yılında sahne alacak. Olası yükseltmeler hakkında öngörü oluşması adına AirPods Pro 2 modeline yakından Bakalım;
ÖzellikAirPods Pro 2İşlemciH2 çipAktif Gürültü EngellemeGelişmiş hesaplama sesi ile iki kat daha fazla gürültü engellemeSürücüÖzel geliştirilmiş sürücüAmplifikatörÖzel geliştirilmiş amplifikatörDokunmatik denetimTek bir kaydırma hareketiyle ses ayarlamaUzamsal sesKişiselleştirilmiş uzamsal sesPil ömrüKulaklıklar: 6 saat, şarj kutusu: 30 saatŞeffaf modKullanıcıya göre kişiselFind MyŞarj kutusuna yerleşik hoparlörŞarjLightning bağlantı noktası, Apple Watch şarj cihazı, MagSafe veya herhangi bir Qi şarj cihazı