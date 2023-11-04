Apple, Type-C dönüşüm sürecine giren AirPods Max 2 modelini beklenenden erken tanıtacak. Yeni modelde selefinde kullanılan sürücülerin kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca, kullanıcılara daha fazla renk seçeneği sunulacak.

Type-C dönüşüm sürecine giren Apple, yeni kulaklık modeli olan AirPods Max 2 için çalışmalarını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre Apple, AirPods Max 2 modelini beklenenden erken tanıtacak. İşte Appe AirPods Max 2 tanıtım tarihi…

AirPods Max 2 tanıtım tarihi netleşiyor

Bloomberg editörü Mark Gurman, şirketin yeni modelde Type-C şarj girişine sahip olacağını belirtti. Apple, AirPods Max 2 modelinde selefinde kullandığı yonga setini tercih edecek.

Henüz kesinleşmese de yeni modelde selefinde yer alan sürücülerin kullanılacağı belirtiliyor. Apple, yeni AirPods Max'i 2024 yılının ikinci çeyreğinde tanıtacak.

Google, ANC kulaklıkları ekstra donanım olmadan kalp atış hızı monitörüne dönüştürebilir

Apple'ın ilk kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max, adaptif ekolayzer ve uzamsal ses teknolojisi gibi özelliklere sahip. Özel bir akustik tasarım ile kullanıcılara sunulan birinci nesil modelde H1 yonga seti bulunuyor. İlk modelde diğer AirPods'larda bulunan şeffaf mod ve ANC (aktif gürültü engelleme) gibi özelliklerin de yer aldığını belirtelim.

AirPods Max 2 ile ilgili bir diğer sızıntı ise yeni renk seçenekleri. Şirket, kullanıcılara daha fazla renk seçeneği sunacak.

Apple Watch modellerinde gördüğümüz Digital Crown, ilk nesil AirPods Max modelinde de kullanıldı. Kulaklıkta yer alan Digital Crown ile ses yükseltme, şarkılar arası geçiş, arama yanıtlama ve Siri'yi çalıştırma işlevleri yapılabiliyor. Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip kulaklık, kutusundan şarj kablosu ve Smart Case ile çıkıyor.