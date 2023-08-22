Apple AirPods kulaklıkları PlayStation konsollara bağlama yöntemleri

Apple'ın son yıllarda trend haline gelen ürünleri AirPods'lar oldukça ilgi çekiyor. Birçok Apple cihazında entegre bir şekilde çalışan AirPods'lar kullanıcılarına kablo engeli olmayan bir kulaklık deneyimi sunuyor. Apple ürünlerinin yanı sıra Android ve Windows cihazlarda da çalışan AirPods'ları bir oyun konsoluna bağlamak isterseniz işler gerçekten çok karışıyor. İşte detayları ve Apple AirPods kulaklıkları PlayStation konsollara bağlamanın yolları ve detayları…

AirPods PlayStation'a nasıl bağlanır?

Evet aslında bir Apple AirPods kulaklığı temelde kablosuz bir kulaklık. Yani TWS olarak da bilinen kablosuz kulaklıklar ile aynı işleve sahip. Bu sebeple ister Android ister Windows bir cihaz olsun AirPods kulaklığınızı istediğiniz cihaz ile kullanmanız mümkün. Fakat her cihazla bu mümkün olmayabiliyor. Örnek vermek gerekirse oyun konsolları.

Yeni Sony oyun konsolları yani PlayStation'lar Bluetooth özelliğine sahipler. Bu sayede Sony'nin ürettiği yerel PlayStation kulaklıklarını konsolunuza bağlamanız oldukça basit. Fakat burada başka bir husus var. Bir PlayStation'a sadece Sony tarafından üretilen yerel PlayStation kulaklıklarını bağlayabiliyorsunuz. Yani başka bir kulaklık bağlamanız çokta mümkün değil.

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Ama meraklanmayın. Size iyi haberlerimiz var. Bu tarz sinir bozucu bir durum için güzel bir çözüm önerisi ile geliyoruz. Evet kalıcı çözümler değiller ancak geçici de olsa istediğiniz Bluetooth kulaklığı PlayStation'a bağlamanın bir yolu var. Ayrıca PlayStation'da olduğu gibi Xbox'ın da sinir bozucu kablosuz kulaklık sorununu çözecek bir özellik. Televizyon aracılığıyla bağlanmak.

Günümüz televizyonlarının çoğu Bluetooth ses çıkışını desteklemektedir; dolayısıyla Xbox veya PlayStation'ınız (veya başka bir cihaz) TV'nize HDMI üzerinden ses gönderdiği sürece AirPod'larınızı TV'nizle eşleştirebilirsiniz. Bu sayede aslında siz televizyonunuza AirPods cihazınızı bağlamış olacaksınız. Fakat oyun konsolu da sesleri televizyona aktardığından kulaklık ile oyun zevkinize devam edeceksiniz.

Televizyonunuzda kablosuz kulaklık/hoparlör çıkışı mevcut değilse televizyonunuza USB ile bağlanabilen Bluetooth kitlerinden satın alabilirsiniz. Bu sayede oyun konsolunuzu rahatça kablosuz kulaklığınız ile kullanabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…