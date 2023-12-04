Teknolojik ürünlerde artan fiyatlar nedeniyle son yıllarda yenilenmiş cihazlar daha cazip bir hale gelmeye başladı. Apple da bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden birisi. Son olarak ABD'li firma bir ülkede daha yenilenmiş AirPods Pro 2 satmaya başladı.

Teknolojik ürünlerde artan fiyatlar nedeniyle son yıllarda yenilenmiş cihazlar daha cazip bir hale gelmeye başladı. Bu gibi ürünler donanım ve yazılım açısından çeşitli testlerden geçiriliyor ve arıza gibi durumlarda ise onarımı yapılarak çalışır ve sorunsuz bir şekilde uygun fiyatlara yeniden satışa çıkarılıyor. Apple da bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden birisi. Son olarak ABD'li firma bir ülkede daha yenilenmiş AirPods Pro 2 satmaya başladı.

Apple, ABD'de yenilenmiş AirPods Pro 2 satmaya başladı

Apple, AirPods modellerini bir süredir resmi web sitesi üzerinden Refurbished Accessories hizmeti altında satışa sunuyor. Şirket geçen ay 2022 yılında piyasaya sürülen AirPods Pro 2'nin yenilenmiş sürümünü İsviçre, Polonya, Hollanda, İrlanda, Almanya, Belçika ve Avusturya'da satmaya başlarken, şimdi de ABD için aynı kararı aldı.

Şirketin resmi web sitesine bir göz attığımızda kulaklığın fiyatında 40 dolarlık bir indirimin yapıldığını ve 209 dolardan satıldığını görüyoruz. Maalesef şirketin yenilenmiş ürün hizmetinden ülkemizdeki kullanıcılar yararlanamıyor.

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Yenilenmiş (Refurbished) ürünler genellikle düşme, kırılma, çizilme vb. nedenlerle tamir görüp sıfıra yakın hale getirilmeye çalışılan cihazlar olarak biliniyor. Bu gibi ürünleri bütçesi sıfıra yetmeyen tüketiciler satın alıyor. Alternatif olarak ikinci ele yönelmek mümkün olsa da giyilebilir ürünlerde hijyen nedeniyle daha çok yenilenmiş cihazların tercih edilmesi öneriliyor.

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