Apple, A19 Bionic üzerinde çalışıyor

Twitter üzerinde @_orangera1n kullanıcı adına sahip bir telefon koleksiyoncusu Apple'ın A19 Bionic SoC üzerinde çalıştığını keşfetti. Bu yıl Apple, A17 Bionic ile birlikte 3nm ile üretilen bir yonga setiyle çalışan bir telefon sunan tek büyük telefon üreticisi olacak. Ancak daha A17 Bionic hakkında her şeyi öğrenmemişken Apple'ın A19 Bionic üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Twitter (X) üzerinde @_orangera1n kullanıcı adına sahip bir telefon koleksiyoncusu Apple'ın halihazırda A19 Bionic SoC üzerinde çalıştığını keşfetti. Bu yıl Apple, A17 Bionic ile birlikte 3nm ile üretilen bir yonga setiyle çalışan bir telefon sunan tek büyük telefon üreticisi olacak. Ancak daha A17 Bionic hakkında her şeyi öğrenmemişken Apple'ın A19 Bionic üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Apple A19 Bionic yolda

X üzerinden paylaşılan kanıta göre CPU kimliklerinin bir listesi ortaya çıktı. Bu listede 0x8120, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e güç veren 4nm A16 Bionic'tir. Yaklaşık bir ay içinde A16 Bionic, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus birimlerinin altında bulunacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, A17 Bionic ile donatılacak. Bu yonga seti listede 0x8130 olarak listeleniyor.

Dolayısıyla 0x8140 ve 0x8150, sırasıyla A18 Bionic ve A19 Bionic olacaktır. Bu yılın 3nm düğümü kullanılarak yapılacak ilk akıllı telefon işlemcisi (AP) olan A17 Bionic ile, transistör boyutu da dahil olmak üzere özellik boyutlarının daha küçük olduğu anlamına geliyor. Bu, teorik olarak, her kalıbın içinde daha fazla transistör anlamına gelir ve bu da bir çipi daha güçlü ve enerji verimli hale getirir.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max/Ultra'da bulunması gereken A19 Bionic, iPhone'un içinde TSMC'nin 2nm işlem düğümü kullanılarak üretilen ilk çip olabilir ve bu da onu GAA transistörleri kullanan ilk iPhone yapar. Bu transistörler, geçidin kanala dört taraftan da temas etmesini sağlayarak daha az akım kaçağı, daha yüksek performans ve daha fazla enerji verimliliği sağlar.

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Apple artık A19 Bionic üzerinde çalıştığına göre, belki de iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max/Ultra'da bulunması gereken A18 Bionic SoC üzerindeki çalışmalarını neredeyse bitirmiş olabilir. Şu an için bildiklerimiz bu kadar olsa da ilerleyen zamanlarda bu yeni yonga setleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler gelecektir.

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