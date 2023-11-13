Apple A17 Pro ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 İşlemcilerinin Batarya Performansı Karşılaştırıldı

Apple A17 Pro ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcilerinin batarya performansı testi sonuçları açıklandı. Test sonuçlarına göre Apple A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 3'e göre daha verimli bir batarya kullanımı sağlıyor.

Yakın bir zamanda teknoloji devi Apple, A17 Pro işlemcili telefonunu duyururken, yarı iletken şirketi Qualcomm ise Snapdragon 8 Gen 3 modelini tanıttı. Bu iki güçlü işlemci, performanslarıyla birbirleriyle yarışıyor. Kullanıcılar, özellikle batarya performansları konusundaki farkları merak ediyordu. Son yapılan bir test ise bu merakı giderdi. İşte Apple A17 Pro ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcilerinin batarya performansı testi sonuçları…

Apple A17 Pro vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: Batarya performansı testi

TechDroider adlı bir YouTube kanalı tarafından yapılan testlerde birkaç amiral gemisi akıllı telefon yer edindi. Fakat bu modeller arasından Android tarafı için Xiaomi 14 Pro, Apple cephesi içinse iPhone 15 Pro Max modeline odaklanıldı. Bu iki akıllı telefon sırasıyla Qualcomm Snapragon 8 Gen 3 ve Apple A17 Pro işlemcisinden güç alıyor.

Testin sonuçlarına geçmeden önce akıllı telefonların bataryaları hakkında bilgi sahibi olmakta fayda var. Xiaomi 14 Pro'da 4.880 mAh, iPhone 15 Pro Max modelinde ise 4.442 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. Buna göre Android cephesinin kapasite bakımından daha büyük bir bataryaya sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün. Peki bu büyüklük testlerde de kendini gösterecek mi? Asıl merak edilen kısım burası.

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Testler sırasında her iki akıllı telefonun ekran yenileme hızı 120 Hz olarak seçildi. Bu sayede adil bir karşılaştırma yapmak hedeflendi. Ancak, belirli ayarların kullanıcı tarafından yapılamadığını da unutmamak gerekiyor. Bununla beraber testler, oyun oynamadan sosyal medya kullanımına, YouTube'dan video izlemeye kadar birkaç farklı işlem gerçekleştirilerek yapıldı. O halde testin sonucuna geçelim.

Test / SüreXiaomi 14 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) – Batarya Seviyesi DeğişimiiPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) – Batarya Seviyesi Değişimi Oyun (PUBG Mobile) 2 saat 27 dakikaYüzde 70'e düştüYüzde 75'e düştüYouTube video izleme (1080p@60fps) 3 saatYüzde 50'ye düştüYüzde 58'e düştüTarayıcı (Google Chrome / Safari) 1.5 saatYüzde 39'a düştüYüzde 50'ye düştüSosyal medya (Instagram) 1.5 saatYüzde 26'ya düştüYüzde 42'ye düştüVideo kaydıYüzde 0'a düştü – 55 dakikaYüzde 0'a düştü – 2 saat 12 dakikaToplam kullanım süresi10 saat 24 dakika11 saat 45 dakika Toplam kullanım süresi, testler arasında geçiş sırasında geçen zamandan dolayı farklı çıkabilir.

Oyun oynama, YouTube üzerinden video izleme, tarayıcıda gezinme ve sosyal medya kullanımı testleri yapılmasının ardından Xiaomi 14 Pro modeli toplam 10 saat 24 dakika dayanmışken, bu süre iPhone 15 Pro Max'de ise 11 saat 45 dakika olarak ölçüldü. Arada 1 saat 21 dakikalık bir fark söz konusu. Detaylı verileri yukarıdaki tablodan görebilirsiniz.

Bu testin sonucu, Apple A17 Pro'dan güç alan akıllı telefonun, kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olan cihaza kıyasla batarya kullanımının daha verimli olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak Apple, bu karşılaştırmada galip çıkıyor.

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