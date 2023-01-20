Apple'a yeni suçlama: iPhone sahipleri ödeme alabilir

Teknoloji devi Apple, iPhone sahiplerinin verilerini toplamakla suçlanıyor. Şirkete yönelik New York'ta açılan dava, kullanıcıların App Store, Apple Music, Apple TV ve Stocks gibi belirli uygulamalardaki verilerinin izinsiz olarak toplandığını iddia ediyor. Apple davayı kaybederse iPhone sahiplerine 5 milyon dolar ceza ödeyebilir.

iPhone verilerini toplayan Apple'a 5 milyon dolarlık ceza kapıda

ABD'de görülen dava, Apple için oldukça kritik bir güvenlik ihlali anlamına geliyor. Gerçek zamanlı bilgileri içeren veri toplamanın, kullanıcıların gizlilik haklarını ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca Apple'ın kullanıcılarına sunduğu "kişisel verileri kontrol etme" politikasıyla da aykırı olduğu aktarıldı.

Dava, Apple'dan 5 milyon dolar tazminat istiyor. Davayı açan avukat Paul Whalen, Apple'ın kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini ve vaat ettiğinin tam tersini yaptığını iddia etti. Dava sonucunda Apple'a ceza kesilirse, iPhone sahiplerinin hak talebinde bulunabileceği bildirildi.

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Veriler; kullanıcının adı, e-posta adresi ve telefon numarasına bağlayan bir iCloud hesabına bağlı kimlik numarası aracılığıyla aktarılır. Ancak veri toplama, kullanıcının cinsel yönelimi, dini ve hatta sağlık sorunları gibi hassas bilgileri ortaya çıkarabilir.

Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şirketin gizlilik politikası, kullanıcıların kişisel verilerini bilme, erişme, düzeltme, iletme, sınırlama, işleme ve silme yeteneklerine üst düzey erişim hakkı veriyor.

Bu, veri toplama konusunda Apple'a açılan ilk dava değil. Geçmişte şirket, kullanıcıların izni olmadan konum verilerini toplamakla ve kişisel verileri üçüncü taraf şirketlerle paylaşmakla suçlandı. Apple'ın yeni davaya nasıl bir yanıt vereceği ve iPhone sahipleri için sonucun ne olacağı merak konusu.

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