Apple'a Rusya'da kişisel veri saklamama cezası
Moskova'nın Tagansky Bölge Mahkemesi, Apple Inc. şirketine, Rus kullanıcıların kişisel verilerini Rusya'da saklamayı mükerrer olarak reddetmesi üzerine 12 milyon ruble (yaklaşık 133.370 ABD doları) para cezası verdi.
MOSKOVA, 1 Aralık (Xinhua) -- Moskova'nın Tagansky Bölge Mahkemesi, Apple Inc. şirketine, Rus kullanıcıların kişisel verilerini Rusya'da saklamayı mükerrer olarak reddetmesi üzerine 12 milyon ruble (yaklaşık 133.370 ABD doları) para cezası verdi.
RIA Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre ABD'li teknoloji devi, Rus Federasyonu İdari Suçlar Yasası'nın 13.11'inci maddesinin 9'uncu bendi uyarınca idari suç işlemekten suçlu bulundu.
Temmuz 2022'de Rusya, Apple'a Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülkede saklamayı reddetmesinden dolayı 2 milyon ruble (yaklaşık 34.000 ABD doları) para cezası vermişti.