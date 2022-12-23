Apple'a ağır suçlama: Patent ihlalinden suçlu bulundu!

Apple, ürettiği ürünlerdeki seviyesiyle birçok kullanıcı tarafından teknoloji dünyasının lideri olarak görülüyor. Şirket, akıllı saat…

Apple, ürettiği ürünlerdeki seviyesiyle birçok kullanıcı tarafından teknoloji dünyasının lideri olarak görülüyor. Şirket, akıllı saat dünyasında da ismini en üst seviyelere taşımış durumda. Apple Watch Series 8 ile özellikle sağlık alanındaki yeniliklerle adından söz ettiren şirketin başı patentlerle belada.

Apple, kalp atış hızı patent ihlali yaptığı gerekçesiyle suçlandı

Apple Watch, kalp atış hızı ölçme ve sağlık takibi yapma konusundaki başarısıyla biliniyor. Ancak bu başarının arkasında Apple'ın tek olmadığı ortaya çıktı. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple'ın AliveCor'un kalp atış hızı izlemeyle ilgili patentlerini ihlal ettiğine dair bir karar almıştı. Apple, itiraz etmiş olsa da komisyon bu kararını onayladı.

Son olarak karar, Biden gözetiminden tekrar geçecek. 60 gün sürenin ardından da suçlu bulunursa Apple, sattığı her Apple Watch için 2 dolarlık bir teminat ödemeye mahkum edilecek. Apple, konu hakkında açıklama yapmazken AliveCor CEO'su Priya Abani konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

Bugünkü ITC kararı, inovasyon ve tüketici tercihi açısından bir zaferdir" dedi. "Karar, AliveCor gibi şirketler ve Apple gibi bir Goliath tarafından bastırılma riski taşıyan diğer şirketler için fikri mülkiyet haklarını korumanın önemini vurguluyor.

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