Apple'a ağır suçlama: Patent ihlalinden suçlu bulundu!
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Apple, ürettiği ürünlerdeki seviyesiyle birçok kullanıcı tarafından teknoloji dünyasının lideri olarak görülüyor. Şirket, akıllı saat…
Apple, ürettiği ürünlerdeki seviyesiyle birçok kullanıcı tarafından teknoloji dünyasının lideri olarak görülüyor. Şirket, akıllı saat dünyasında da ismini en üst seviyelere taşımış durumda. Apple Watch Series 8 ile özellikle sağlık alanındaki yeniliklerle adından söz ettiren şirketin başı patentlerle belada.
Apple, kalp atış hızı patent ihlali yaptığı gerekçesiyle suçlandı
Apple Watch, kalp atış hızı ölçme ve sağlık takibi yapma konusundaki başarısıyla biliniyor. Ancak bu başarının arkasında Apple'ın tek olmadığı ortaya çıktı. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple'ın AliveCor'un kalp atış hızı izlemeyle ilgili patentlerini ihlal ettiğine dair bir karar almıştı. Apple, itiraz etmiş olsa da komisyon bu kararını onayladı.
Son olarak karar, Biden gözetiminden tekrar geçecek. 60 gün sürenin ardından da suçlu bulunursa Apple, sattığı her Apple Watch için 2 dolarlık bir teminat ödemeye mahkum edilecek. Apple, konu hakkında açıklama yapmazken AliveCor CEO'su Priya Abani konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.
Bugünkü ITC kararı, inovasyon ve tüketici tercihi açısından bir zaferdir" dedi. "Karar, AliveCor gibi şirketler ve Apple gibi bir Goliath tarafından bastırılma riski taşıyan diğer şirketler için fikri mülkiyet haklarını korumanın önemini vurguluyor.
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Apple Watch Serisi 8 özellikleri
45 mm: 9 bin 999 TLEkranLTPO OLED Retina Her zaman açık ekran 1000 nit parlaklık Çatlama ve kırılma direnci arttıKasa MalzemelesiAlüminyum Paslanmaz ÇelikİşlemciS8SensörlerÜçüncü nesil optik kalp sensörü EKG Kan oksijen sensörü Sıcaklık sensörü Düşme Algılama Çarpma AlgılamaSu geçirmezlik50 metreToz DirenciIP6XPil ömrü18 saate kadar Düşük Güç Modu ile 36 saate kadarŞarjKablosuz USB-C Hızlı ŞarjBağlantıLTE UMTS Wi-Fi Bluetooth 5.0 GPS/GNSSDiğer SensörlerGPS/GNSS Pusula Barometrik altimetre İvmeölçer Jiroskop Ortam ışığı sensörüRenkler (Alüminyum)Starlight Midnight Silver PRODUCT(RED)Renkler (Paslanmaz Çelik)Gold Graphite Silver
ÖzelliklerApple Watch Serisi 8Boyutlar41 mm, 45 mmFiyat (başlangıç)41 mm: 9 bin 299 TL
Apple Watch Apple Teknoloji Haberler
45 mm: 9 bin 999 TLEkranLTPO OLED Retina
Her zaman açık ekran
1000 nit parlaklık
Çatlama ve kırılma direnci arttıKasa MalzemelesiAlüminyum
Paslanmaz ÇelikİşlemciS8SensörlerÜçüncü nesil optik kalp sensörü
EKG
Kan oksijen sensörü
Sıcaklık sensörü
Düşme Algılama
Çarpma AlgılamaSu geçirmezlik50 metreToz DirenciIP6XPil ömrü18 saate kadar
Düşük Güç Modu ile 36 saate kadarŞarjKablosuz
USB-C Hızlı ŞarjBağlantıLTE
UMTS
Wi-Fi
Bluetooth 5.0
GPS/GNSSDiğer SensörlerGPS/GNSS
Pusula
Barometrik altimetre
İvmeölçer
Jiroskop
Ortam ışığı sensörüRenkler (Alüminyum)Starlight
Midnight
Silver
PRODUCT(RED)Renkler (Paslanmaz Çelik)Gold
Graphite
Silver