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Apple'a ağır suçlama: Patent ihlalinden suçlu bulundu!

Teknoloji Haberleri

Apple'a ağır suçlama: Patent ihlalinden suçlu bulundu!

Apple, ürettiği ürünlerdeki seviyesiyle birçok kullanıcı tarafından teknoloji dünyasının lideri olarak görülüyor. Şirket, akıllı saat…

Apple, ürettiği ürünlerdeki seviyesiyle birçok kullanıcı tarafından teknoloji dünyasının lideri olarak görülüyor. Şirket, akıllı saat dünyasında da ismini en üst seviyelere taşımış durumda. Apple Watch Series 8 ile özellikle sağlık alanındaki yeniliklerle adından söz ettiren şirketin başı patentlerle belada.

Apple, kalp atış hızı patent ihlali yaptığı gerekçesiyle suçlandı

Apple Watch, kalp atış hızı ölçme ve sağlık takibi yapma konusundaki başarısıyla biliniyor. Ancak bu başarının arkasında Apple'ın tek olmadığı ortaya çıktı. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple'ın AliveCor'un kalp atış hızı izlemeyle ilgili patentlerini ihlal ettiğine dair bir karar almıştı. Apple, itiraz etmiş olsa da komisyon bu kararını onayladı.

Son olarak karar, Biden gözetiminden tekrar geçecek. 60 gün sürenin ardından da suçlu bulunursa Apple, sattığı her Apple Watch için 2 dolarlık bir teminat ödemeye mahkum edilecek. Apple, konu hakkında açıklama yapmazken AliveCor CEO'su Priya Abani konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

Bugünkü ITC kararı, inovasyon ve tüketici tercihi açısından bir zaferdir" dedi. "Karar, AliveCor gibi şirketler ve Apple gibi bir Goliath tarafından bastırılma riski taşıyan diğer şirketler için fikri mülkiyet haklarını korumanın önemini vurguluyor.

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Apple Watch Serisi 8 özellikleri

ÖzelliklerApple Watch Serisi 8Boyutlar41 mm, 45 mmFiyat (başlangıç)41 mm: 9 bin 299 TL

45 mm: 9 bin 999 TLEkranLTPO OLED Retina

Her zaman açık ekran

1000 nit parlaklık

Çatlama ve kırılma direnci arttıKasa MalzemelesiAlüminyum

Paslanmaz ÇelikİşlemciS8SensörlerÜçüncü nesil optik kalp sensörü

EKG

Kan oksijen sensörü

Sıcaklık sensörü

Düşme Algılama

Çarpma AlgılamaSu geçirmezlik50 metreToz DirenciIP6XPil ömrü18 saate kadar

Düşük Güç Modu ile 36 saate kadarŞarjKablosuz

USB-C Hızlı ŞarjBağlantıLTE

UMTS

Wi-Fi

Bluetooth 5.0

GPS/GNSSDiğer SensörlerGPS/GNSS

Pusula

Barometrik altimetre

İvmeölçer

Jiroskop

Ortam ışığı sensörüRenkler (Alüminyum)Starlight

Midnight

Silver

PRODUCT(RED)Renkler (Paslanmaz Çelik)Gold

Graphite

Silver

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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