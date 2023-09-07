Apple, 2024'te uygun fiyatlı MacBook SE serisini piyasaya sürecek

Apple, 2024'ün ikinci yarısında düşük maliyetli bir MacBook serisi çıkarmayı planlıyor. Bu seride maliyetleri düşürmek için bazı özelliklerden vazgeçilecek. Uygun fiyatlı MacBook SE, MacBook Air ve Pro'dan farklı olacak.

MacBook Pro ve MacBook Air her zaman Apple'ın en gözde parçalarından oldu. Sadece Apple desek yanlış olur. Çünkü teknik özellikleriyle de göz dolduran bu bilgisayarlar tüm dünyanın dilinde. Tabi bu kadar şöhretin bir bedeli de var. Fiyatları epey cep yakıyor. Apple ise bu duruma bir çare buldu. Uygun fiyatlı iPhone'dan sonra uygun fiyatlı MacBook da yakında mümkün olacak. İşte detaylar…

2024 yılında uygun fiyatlı MacBook SE alabileceğiz!

Görünüşe göre Apple, 2024'ün ikinci yarısına kadar düşük maliyetli bir MacBook serisini piyasaya sürmeyi istiyor. İddia edilen yeni MacBook serisi, standart MacBook Air ve Pro'dan farklı olacak. Ne yazık ki uygun fiyatlı MacBook serisinde maliyetleri arttıran bazı özellikler yer almayacak.

Peki Apple maliyetleri düşürmek için hangi özelliklerden vazgeçecek? Apple, tanıdık MacBook tasarımıyla gelen metal bir kasa tasarımından ödün vermeyecek gibi. Ancak maliyetleri başka parçalarla düşürmesi gerekiyor. Bunun için bazı fedakarlıklar yapması gerek. Daha küçük bir dokunmatik yüzeyi (trackpad) ihtimaller arasında. ya da azaltılmış çözünürlük ve parlaklığa sahip ekran paneli gibi daha düşük kaliteli bileşenlerle maliyeti düşürebilir.

Apple kartları yeniden dağıtıyor: MacBook Air'den daha ucuz olacak!

MacBook Air'in yeniden markalanmış ve eski bir modeli kullanma ihtimali var. Apple, cihaza sadece birkaç dokunuş ekleyebilir ve sonuçta onu başka bir ürün olarak piyasaya sürebilir. Belki 2023 MacBook Air'e güç veren M2 yongasından faydalanabilir. Hatta daha eski M1gibi özel Apple yonga setlerini kullanarak maliyetleri düşürebilir.

Peki Apple'ın uygun fiyatlı MacBook serisinin ismi ne olacak? Belki maliyetleri düşürerek üreteceği iPhone serisi ile adaş olması ihtimaller arasında yer alıyor. Daha önce uygun fiyatlı iPhone serisi için iPhone SE ismini vermişti. SE ismi uygun fiyatlı seriler için bir anahtar kelime görevi görmesi ise çok olası duruyor.

Apple, hala sessizliğini koruyor. Apple'ın iPhone 15 ve nice yeni cihazını tanıtacağı Wonderlust etkinliğine az bir zaman kaldı. Belki sessizliğini tüm dünyanın dört gözle beklediği bu etkinlikte bozacak. Bu durum dizüstü bilgisayar dünyasında epey ses getirir. Apple her masada varım diyor. Böylelikle uygun fiyatlı MacBook serisi piyasaya sürüldüğünde piyasa epey kızışacak.