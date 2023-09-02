Apple, 2017 MacBook Pro'yu vintage listesine ekledi

Apple, eskiyen ürünlerini vintage listesine eklemeye devam ediyor. Bu listeye dahil edilen cihazlar, şirketten yazılım veya güvenlik güncellemesi almıyor. Ayrıca Apple, resmi olarak tamir desteğini de bitiriyor. Vintage ürünlerin yeni üyesi ise 2017'de çıkan MacBook Pro oldu.

Apple, eskiyen ürünlerini vintage listesine eklemeye devam ediyor. Bu listeye dahil edilen cihazlar, şirketten yazılım veya güvenlik güncellemesi almıyor. Ayrıca Apple, resmi olarak tamir desteğini de bitiriyor. Vintage ürünlerin yeni üyesi ise 2017'de çıkan MacBook Pro oldu.

Touch Bar'lı 2017 MacBook Pro'ya elveda

2017'de piyasaya sürülen Touch Bar'lı 13 inç ve 15 inç MacBook Pro modelleri artık Apple'dan destek almayacak. Bu modeller ile birlikte 15 inç 2015 MacBook Pro da eski ürünler listesine dahil edildi. Bu, şirketin onarım veya servis hizmeti sağlamayacağı anlamına geliyor.

Apple'ın vintage listesine eklediği ürünler genellikle 5 yıl veya daha uzun süre önce piyasaya sunulan modelleri kapsıyor. Bu yüzden 2017 ve 2015 model MacBook Pro'ların desteğinin kesilmesi çok da şaşırtıcı değil.

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2017 model 13 inç veya 15 inç MacBook Pro kullanıyorsanız, bu yılın sonlarında erişime açılacak macOS 14 Sonoma'yu alamayacaksınız. Aslında 2017 veya daha önceki yıllarda sunulmuş herhangi bir Mac modelinin Sonoma ile uyumsuz olduğunu belirtelim. Apple, tek istisnayı 2017'de çıkış yapan iMac Pro için uygulayacak.

İlk olarak 2016'da tanıtılan Touch Bar, Apple'ın 2021'de kullanımdan kaldırdığı bir tasarım oldu. Şirket bunun yerine fiziksel fonksiyon tuşlarına geçiş yaptı. 13 inç MacBook Pro ise Touch Bar'a sahip tek güncel model olarak öne çıkıyor.

Apple, 2017 modellerinin kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte, yeni nesil M3 işlemcilerine sahip MacBook Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

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