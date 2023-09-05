Apple, 14 inç iPad Pro üzerinde çalışmıyor

Tablet işinde önemli bir pazar payını elinde bulunduran Apple'ın an itibariyle en büyük iPad modeli 12.9 inç boyutlarında. Son dönemde ortaya çıkan raporlar üreticinin geleneği bozarak daha büyük ekranlı bir iPad modeli üzerinde çalıştığını iddia ediyordu, ancak bu durum görünüşe göre gerçeği yansıtmıyor. Zira şirkete yakınlığıyla bilinen Mark Gurman, kısa bir süre önce şirketin iPad özelindeki çalışmalarına değindi.

Apple büyük ekranlı iPad modelini piyasaya sürmeyecek mi?

Mac modellerindeki gibi iPad'lerde de kendi üretimi M serisi yongalara geçiş yaptıktan sonra stratejisini tamamen değiştiren Apple'ın 14 inç iPad Pro üzerinde çalıştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Zira Mark Gurman, şirketin gelecek ürün portföyünde böyle bir cihazın bulunmadığını söyledi.

Tabii bu söz konusu tabletin hiçbir zaman gündeme gelmediği şeklinde düşünülmemeli. Şirket içerisinde yapılan değerlendirmelerde iPad'lerin OLED panellere geçiş yapacak olması nedeniyle büyüyen ekranların maaliyeti de artıracağı yönünde görüş birliğine varıldı. Bu da 14 inç iPad Pro projesinin rafa kalktığı anlamına geliyor.

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Apple'ın OLED ekranlı ilk iPad Pro modellerinin 4TB'a kadar depolama sunabileceğini iddia ediliyor. Eğer bu söylentiler gerçeği yansıtıyorsa, kullanıcılar depolama konusunda ciddi bir yükseltme alacaklar. Bunun nedeni olarak ise OLED ekranlara geçişin ve gelişmiş ProRes video kayıt özelliklerinin eklenmesinin tüketicilerin depolama ihtiyaçlarını artıracağı düşüncesi gösteriliyor. Son olarak OLED ekranlı 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro modellerinin 2024 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor.

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