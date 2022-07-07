App Store ve Play Store arasında harcama yarışı! İşte sonuç

App Store ve Play Store, iOS ve Android kullanıcıları için oldukça önemli bir yere sahip. Ancak, bir istatistik yılın ilk yarısını ikinci yarıdan ayıran çizgide ilginç bir durum olduğunu gösterdi. Bakılan istatistikte, dikkat çeken yetersiz bir artış söz konusu. İşte detaylar!

App Store, uygulama harcamalarında öne geçti

İstatistiğe göre, Google Play Store mağazasının uygulama satın alımlarından elde edilen gelir, 2022'nin ilk yarısında yüzde 7,4 azaldı. Android kullanıcıları, bu ilk yarıda uygulamalar için toplam 21,3 milyar dolar harcadı. 2021'in ilk yarısında ise bu 23 milyar dolardı.

Android kullanıcılarında durum bu şekildeyken, App Store'dan alışveriş yapan iOS kullanıcılarını yapmış olduğu harcama yaklaşık 65 milyar dolara ulaştı. 2021'in toplam geliri ise 64,4 milyar dolardı. Genel olarak bakıldığında Play Store ve App Store'u yıllık artışının toplamı yüzde 1 oranında.

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App Store'daki harcamalar yavaşlamasına rağmen, Google Play Store gibi bir düşüş meydana gelmedi. Düşüşlerin nedeni olarak ise kullanıcıların artık telefonlarını kullanmak için zaman harcamamalarını göstermek mümkün.

Ayrıca pandemi sonrasının da bir etkisi olduğu düşünülüyor. Örneğin, Play Store'un yıllık artışı, pandeminin etkili olduğu 2021'in ilk yarısında yüzde 30 oranındaydı. App Store geliri ise aynı dönemde yalnızca yüzde 22,1 oranında arttı.

Bu da Play Store'un pandemiden daha fazla yararlandığını gösteriyor. Ayrıca bu durum, pandemiden bu kadar etkilenen Play Store mağazasının, pandemi sonrası dönemde neden büyük bir harcama düşüşü yaşadığını gösteriyor.

Ek olarak rapora göre, Apple uygulama pazarında uygulamalara yapılan harcamalar, 2022'nin ilk yarısında uygulamalara yapılan toplam harcamaların yüzde 67,2'sini oluşturuyor. App Store harcamaları, bu yılın ilk yarısında yüzde 5,3 arttı. Böylece 2021'in ilk yarısındaki 41,4 milyar dolarlık harcama, 43,7 milyar dolara yükseldi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Play Store'un bu kadar etkilenmesinin nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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