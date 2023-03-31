AÖF sınavları nasıl olacak? Beklenen açıklama geldi!

Şubat ayında meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, bu süreçte eğitim ve öğretim de sekteye uğradı. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan birisi de AÖF Bahar Dönemi ara sınavlarının nasıl yapılacağı yönündeydi. Kısa bir süre önce konuyla ilgili resmi açıklama geldi ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o soru işareti ortadan kalktı.

Anadolu Üniversitesi resmen açıkladı: Sınavlar nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi kısa süre önce yaptığı açıklamada Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavlarının online yapılacağını duyurdu. Bu noktada sınavlar 2019 yılının sonlarına doğru patlak veren pandemi dönemindekine benzer bir şekilde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler 31 Mart tarihinden itibaren sınav giriş bilgilerine öğrenci sayfasından erişebilecek. Sınavlar ise 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Anadolu Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Üniversiteler açılacak mı? Belli oldu!

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Sorumlu olduğunuz derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır. Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersinizin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız."

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