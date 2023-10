Any World, animasyon dünyasına yeni bir yapay zeka aracı ekledi

Any World, 3D içerik oluşturma girişimi olan Animate Everything adlı yapay zeka aracını piyasaya sürdü. Bu araç, animasyon dünyasındaki zorlukların üstesinden gelmeyi sağlayacak.

Any World animasyon sistemine yeni bir araç katıldı. 3D içerik oluşturmaya imkan sağlayan bir girişim olan Any World, yepyeni bir yapay zeka aracını piyasaya sürdü. Animasyon dünyasına adeta taze kan olan bu yeni yapay zeka aracına şirket, Animate Everything ismini verdi. Bu araç kabiliyetleri sayesinde animasyon dünyasındaki birçok zorluğun üstesinden gelecek. İşte detaylar…

Any World isimli 3D içerikler oluşturan Londra merkezli girişim 2019'da kuruldu. Kurulduğu günden bu güne kadar ses getiren işler başardı. Ubisoft'tan Ses Bakanlığı'na kadar çeşitli şirketler bu şirketin tasarladığı teknolojiyi dijital deneyimler yaratmak için kullandı. Şimdi şirket yeni yapay zeka aracı Animate Everything ile oyun geliştiricilerin ve 3D animasyon ile uğraşanların iştahını kabartıyor.

Any World tarafından üretilen bu yeni yapay zeka aracını kullanmak isteyen geliştiriciler ne yapmalı? Geliştiriciler bu yeni aracı kullanmak için kendi statik 3D modellerinin herhangi bir sürümünü yükleyecekler. Ardından, donanımı, ağı ve dönüşü kontrol etmek için birkaç adım atmanız gerekiyor. Sonunda ise tüm aşamalar tamamlandığında animasyonlu bir 3D model ortaya çıkacaktır.

Any World'te çalışan 3D sanatçısı Jermain Bouyea-Romeo yeni çıkan Animate Everything hakkında şunları söyledi: "Bu ürün kişiye özel ve başka hiçbir yerde görülmeyecek. Böylece ortaya çıkan görsel olarak ürünlerin tüm fikri haklarına sahip olabilirler."

Peki Animate Everything, özgün tasarım üretmenin dışında başka neler sunacak? Bu sektörün en zorlu aşamalarından biri olan hareket eden 3D figür tasarlamak. Yaratıcıların, koordinasyon içinde çalışan, birbirine bağlı bir dizi dijital eklem ve kemik oluşturması gerekiyor. İşlemin tamamlanması bazen günler sürebilir. Animate Everything de işte tam bu noktada yardıma yetişiyor.

Günlerce sürecek olan bu iş yükünü hafifletmeye imkan verecek. İşlem süresini 2 dakikaya hatta daha kısa sürelere indirgeyecek. Bu yeni araç geliştiricilerin zamandan tasarruf etmesini sağlayacak. Bu sayede oyun geliştiricileri, karakter tasarımından ziyade hikayelerine odaklanacaklar.