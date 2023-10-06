AnTuTu, Eylül Ayının En Hızlı Android Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, eylül ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. OnePlus Ace 2 Pro, iQOO 11S ve Red Magic 8S Pro listenin ilk üç sırasında yer aldı.

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce eylül ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Peki an itibariyle mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri?

AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesini paylaştı

AnTuTu'nun eylül ayı listesine baktığımızda en hızlı Android akıllı telefonun OnePlus Ace 2 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Listenin ikinci sırasında iQOO 11S yer alırken, üçüncü sırada Red Magic 8S Pro karşımıza çıkıyor.

En hızlı amiral gemisi telefonları listesinin dördüncüsü iQOO 11 Pro. Beşinci sırada ise Vivo X90 Pro+ yer alıyor. Bu listenin Çin pazarını kapsadığını ve küreseli ilgilendiren verilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını belirtelim.

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İşte eylül ayının en hızlı 10 Android telefonu:

OnePlus Ace 2 Pro

iQOO 11S

Red Magic 8S Pro

iQOO 11 Pro

Vivo X90 Pro+

realme GT5

Oppo Find X6 Pro

OnePlus 11

Xiaomi 13 Ultra

iQOO Neo8 Pro

Listenin zirvesinde yer alan OnePlus Ace 2 Pro'nun özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerOnePlus Ace 2 Pro Ekran6.7 inç 1.5K OLED,120Hz yenileme hızı; 2160Hz PWM karartma; 450 PPIİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 – 3.2GHzGrafik İşlemciAdreno 740 GPUBellek&RAM seçenekleri24GB'ye kadarRAM türüLPDDR5x RAMDepolama seçenekleri1TB'ye kadarDepolama türüUFS 4.0 depolamaİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Arka kameralar50 Megapiksel IMX890 8 Megapiksel 2 MegapikselÖn kamera16 Megapiksel ön kameraBatarya boyutu5000mAhHızlı Şarj150 W SuperVOOC hızlı kablolu şarjHoparlörlerStereo hoparlörParmak İzi TarayıcıEkran içi parmak izi tarayıcı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.