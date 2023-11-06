AnTuTu, Ekim Ayının En Hızlı Amiral Gemisi Android Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce ekim ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Listede Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve OnePlus Ace 2 Pro gibi telefonlar yer alıyor.

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce ekim ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Peki an itibariyle mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri?

AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesini paylaştı

AnTuTu'nun ekim listesine baktığımızda en hızlı Android akıllı telefonun Xiaomi 14 olduğunu söyleyebiliriz. Listenin ikinci sırasında yine aynı aileden Xiaomi 14 Pro yer alırken, üçüncü sırada OnePlus Ace 2 Pro karşımıza çıkıyor.

En hızlı amiral gemisi telefonları listesinin dördüncüsü iQOO 11S. Beşinci sırada ise iQOO 11S Pro yer alıyor. Bu listenin Çin pazarını kapsadığını ve küreseli ilgilendiren verilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını belirtelim.

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İşte ekim ayının en hızlı 10 Android telefonu:

Xiaomi 14 – 1 milyon 997 bin 427 puan

Xiaomi 14 Pro – 1 milyon 985 14 puan

OnePlus Ace 2 Pro – 1 milyon 663 bin 507 puan

iQOO 11S – 1 milyon 650 bin 842 puan

iQOO 11 Pro – 1 milyon 633 bin 169 puan

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 624 bin 675 puan

Realme GT5 240W – 1 milyon 621 bin 188 puan

Oppo Find X6 Pro – 1 milyon 591 bin 832 puan

OnePlus 11 – 1 milyon 585 bin 699 puan

Red Magic 8 Pro – 1 milyon 580 bin 564 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.