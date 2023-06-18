Antika radyo tamircisi 50 yıldır mesleğini sürdürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ülkü Savaş, 50 yıldır antika radyolar ve pikapları tamir ediyor. Eskiden rağbet gören mesleklerin terzilik, berberlik ve radyoculuk olduğunu ancak teknoloji ile birlikte mesleğin sonuna geldiklerini belirten Savaş, "Ortaokul 2. sınıftan ayrıldıktan sonra bu mesleğe heves ettik, başladık, bir daha bırakmadık" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ülkü Savaş, 50 yıldır antika radyolar ve pikapları tamir ediyor. Eskiden rağbet gören mesleklerin terzilik, berberlik ve radyoculuk olduğunu ancak teknoloji ile birlikte mesleğin sonuna geldiklerini belirten Savaş, "Ortaokul 2. sınıftan ayrıldıktan sonra bu mesleğe heves ettik, başladık, bir daha bırakmadık" dedi.

15 yaşında çıraklıktan başladığı tamirciliğe 1976 yılında kendi iş yerini açarak devam ettiğini ve bu meslek sayesinde geçimini sağladığını belirten Ülkü Savaş, "1976 yılında bu işe başladım. Eskiden teknoloji bu kadar ileri değildi. Radyo, pikap ile arabalarda teyp tamiri yapardık. Ortaokul 2. sınıftan ayrıldıktan sonra bu mesleğe heves ettik. Eskiden rağbet gören meslekler terzilik, berberlik ve radyoculuk vardı. Okulu bıraktık bu mesleğe başladık bir daha bırakmadık. Şu anki teknolojiye yetişemiyoruz. Emekli olduk Allah razı olsun devletimizden. Şu an eskiye bir dönüş var. Radyo ve televizyon konusunda. Şu anki elektronik eşyalar dayanmıyor. Teypler, radyolar ve televizyonlar iki yıllık garantisi geçti mi arıza yapıyor ama eskiden daha dayanıklıydı. Bizim bu bölge turizme elverişli olduğu için insanlar otellerde çalışıyor. Mesleğe ilgi kalmadı. 20 senedir çalıştıracak çırak yok. Şu an hobi olarak devam ediyoruz. Artık gözler zayıfladı" şeklinde konuştu.

Bozulan radyosunu tamir ettirmek için gelen Özgür Üstün, "Eskiler tecrübeli olduğu için iyi tamir yapıyor. Teknoloji geliştiği için yeni aletler çabuk bozuluyor, eski aletler daha dayanıklı. Biz de bu yüzden Ülkü Ustaya getiriyoruz bozulan aletlerimizi" diye konuştu. - ANTALYA