Antalya OSB, doğalgaz şebekesini uzaktan izlenebilir hale getirdi

Antalya Osb, elektrik ve atıksuyun ardından doğalgaz şebekesini de uzaktan izlenip kontrol edilebilir hale getirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi doğalgaz şebekesi, Merkezi Denetleme, Kontrol ve Veri Toplama sistemi olarak adlandırılan SCADA sistemine entegre edildi. Geniş alana yayılmış tesislerin, tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği, son teknoloji bir sistem olan SCADA, verimliliği kontrol edip sürdürmek, daha akıllı kararlar için veri dağıtmak ve kesinti süresini azaltmada sistem sorunlarını iletmek için kullanılıyor. Elektrik ve atıksu şebekelerinin SCADA kurulumunu tamamlayıp, hizmete alan Antalya OSB yönetimi, doğalgaz şebekesine yaptığı yatırım ile bölgenin tüm altyapı hizmetlerinin uzaktan izlenip kontrol edilmesini sağladı. Bölge firmalarının kullanımı da açılan sistem, sanayiciye üretimde kullandığı doğalgazı anlık olarak görebilme imkanı sundu.

Uzaktan okuma

Antalya OSB firmalarının kullandığı doğalgazın faturalandırılmasında, operatör müdahalesi olmaksızın uzaktan okunmasına imkan sağlayan SCADA sistemi, zaman, kağıt, akaryakıt, iş gücü gibi çok sayıda kaynağın kullanımını sıfırlayarak doğaya katkı sunuyor. Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Özet olarak SCADA, en az maliyetle kontrol edilen, sistemde belirlenen hedefleri tutturabilecek üretim ve denetim sürecinin ve bu süreçte yer alan sistem elemanlarının anlık olarak izlenmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesini sağlayan uygulamalardır. SCADA sistemleri, tesis tabanından gelen gerçek zamanlı verilere dünyanın her yerinden erişilmesini sağlar. Geniş bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi olan SCADA ile bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi ve sonuçların raporlanması sağlanabilmektedir" dedi.

Son teknoloji

Antalya OSB'deki doksan altı firmanın ürün ya da elektrik üretimi için doğalgaz kullandığını belirten Başkan Bahar, "Endüstriyel otomasyon sistemlerinin temel amacı, üretim aşamasında kullanılan insan gücünü en aza indirerek insani hataların önüne geçilmesi ve belirli bir standardizasyon sağlanarak ürün kalitesini ve hızını artırmaktır. Elektrik, doğalgaz ve atıksu şebekelerimizin parametrelerin ölçülmesi, gösterilmesi ve istenilen tolerans değerinde tutulmasında, proses verilerinin karşılaştırılması, raporlanması ve saklanmasını son teknolojiye adapte ederek kaliteli, kesintisiz hizmet arzını bir üst basamağa taşımış olduk. Bölgemiz alt yapısı artık daha güvenilir ve daha sürdürülebilir hale geldi" şeklinde konuştu. - ANTALYA