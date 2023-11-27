Antalya'da Toplu Taşıma Karar Destek Sistemi Projesi Toplantısı Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde EIT Urban Mobility hibe destekli Cermoni Projesi'yle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Antalya ve Vignola'da pilot olarak uygulanacak yazılımın entegrasyon süreci ele alındı.

Toplu taşıma karar destek sistemi olan, EIT Urban Mobility hibe destekli Cermoni Projesi'yle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. İtalya'nın Vingola Belediyesi'nden konukların da yer aldığı toplantıda Antalya'da ve Vignola'da toplu taşıma sistemlerinde pilot olarak uygulanacak yazılımın entegrasyon sürecindeki gelişmeler ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Teknokent'te yer alan yazılım firması Parabol ve İtalya'dan Vignola Belediyesi katılımcılarıyla gerçekleşen toplantıda Antalya'nın toplu taşımadaki mevcut ihtiyaçları ele alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz'un Antalya'nın kent içi ulaşımındaki mevcut durumunu anlattığı sunumla başlayan toplantıda yazılım firması Parabol, Cermoni projesinin amacını anlatırken projedeki ilerlemelerden bahsetti. Proje kapsamında Antalya'da ve Vignola'da toplu taşıma sistemlerinde pilot olarak uygulanacak yazılımın entegrasyon sürecindeki gelişmelere değinildi.

Toplantıda ayrıca Antalya'nın toplu taşımadaki mevcut ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak nasıl bir çözüm üretilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Vignola Belediyesi'nin yaptığı sunumda Cermoni projesi kapsamında gerçekleştirilen projeler, toplu taşıma sistemi, proje öncesi ulaşım planlama yöntemleri, zorlukların incelenmesi ve proje sonrası beklenen sonuçlar anlatıldı.

Vignola Belediyesi'nden gelen katılımcılarla Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na saha ziyareti düzenlendi. Toplu Ulaşım Şube Müdürü Osman Günel tarafından Ulaşım Çağrı Merkezi, İzleme ve Operasyon Merkezi ve Trafik Kontrol Merkezi hakkında bilgiler verildi. Antobüs Depolama Alanı - Bakım Atölyeleri ve Ulaşım A.Ş Tramvay Atölyesi - Bakım Merkezi'ni de ziyaret eden katılımcılar, Büyükşehir Zabıtası tarafından kullanılan elektrikli, çevre dostu scooter ve buggylerle Konyaaltı Sahil bandında tur attı.

"Verimli ulaşım hedefi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, EIT Urban Mobility Ağı'nın açmış olduğu "Hedeflenen Proje Çağrısı kapsamında Parabol (Türkiye) yazılım firması ve İtalya'nın Vignola Belediyesi ortaklığı ile proje başvurusu yapmış ve 'Cermoni' adlı proje hibe almaya hak kazanmıştı. Cermoni uygulamasıyla Antalya'da daha verimli bir toplu taşıma hizmeti için optimize edilmiş araç ve sürücü sayısının hatlara atanması, yakıt tüketimi, karbon salımı ve maliyetin düşürülmesi hedefleniyor. - ANTALYA