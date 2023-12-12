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Antalya'da "Siber Vatan" programı kapsamında öğrencilere eğitim verildi

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Antalya'da "Siber Vatan" programı çerçevesinde, siber güvenlik alanında donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla 40 üniversite öğrencisine eğitim verildi.

Antalya'da "Siber Vatan" programı çerçevesinde, siber güvenlik alanında donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla 40 üniversite öğrencisine eğitim verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından hayata geçirilen program kapsamında, Akdeniz ve Antalya Bilim üniversitelerinden 40 öğrenciye eğitim imkanı sağlandı.

Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilerek genç istihdamının artırılması amacıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, siber güvenlik uzmanı, sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, kötü amaçlı yazılım analizi, web güvenliği, bilişim hukuku, saldırı tespit ve kayıt yönetimi gibi teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, bir hafta süren eğitimlerin son gününde gençleri ziyaret etti.

Güler, programın hedefinin Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacını gidermeye çalışmak olduğunu söyledi.

Başarıyla mezun olan öğrencilerin özel şirketlerin siber savunmalarına yönelik de çalışma yapabileceğini belirten Güler, "Program 3 yıldır devam ediyor. Eğitim veren kitle de daha önce aynı süreçten geçen öğrenciler. Burada çok güzel bir akran etkileşimi var. Bu programla ülkemize katma değerli yazılımlar üretebilecek gençler yetiştirmek de istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Teknoloji

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