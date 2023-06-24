Antalya'da Lisede Öğrencilerin Geliştirdiği Dron Havalimanlarında Yabancı Maddeleri Tespit Edecek

Antalya'da bahçesinde yolcu ve savaş uçağı bulunan lisede öğrenciler, Ar- Ge çalışmalarıyla havacılık sanayisine değer katıyor. Öğrencilerin geliştirdiği ve 'Saka' ismi verilen dron, havalimanı pistlerindeki yabancı maddeleri tespit edecek.

ANTALYA'da bahçesinde yolcu ve savaş uçağı bulunan lisede öğrenciler, Ar- Ge çalışmalarıyla havacılık sanayisine değer katıyor. Öğrencilerin geliştirdiği ve 'Saka' ismi verilen dron, havalimanı pistlerindeki yabancı maddeleri tespit edecek.

Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak 6 yıl önce açılan, aynı yıl Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından da Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının bahçesine yerleştirilmesiyle adından söz ettiren Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle dikkat çekiyor. Okulun bahçesine konulan uçak; müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken kokpitinde ise öğrenciler pratik eğitim alıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca görev alan ve kale (uçuş ömrünü tamamlamış) ayrılan 'F4 E Phantom' tipi savaş uçağı da okul bahçesinde öğrencilerin eğitimine hizmet ediyor.

Çevik, okulun tematik bir lise olduğunu ve kayıt döneminde yurt dışından öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiğini söyledi.