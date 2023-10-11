Antalya'da Dijital Anadolu Projesi Başladı

Anadolu'daki KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla 6 yıl önce Antalya'da başlayan Dijital Anadolu Projesi bu yıl da "Nitelikli Dijital Dönüşüm" teması ile yine Antalya'da gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dünya kenti Antalya'da dijital dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Bağımsız ve gönüllülük esasıyla, Türkiye'nin her bölgesinden iş dünyası derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Anadolu'daki KOBİ'leri bir araya getiriyor. Anadolu'daki KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla 6 yıl önce Antalya'da başlayan Dijital Anadolu Projesi bu yıl da "Nitelikli Dijital Dönüşüm" teması gerçekleştiriliyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın dijital alanda değişime ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Ticarette, üretimde, pazarlamada, gelenekçi uygulamalar yerine inovatif ve dijital yaklaşımları benimsemeli bu konuda muhakkak gelişim göstermeliyiz. Buna sadece iş insanları değil, kamusal alanda biz yerel yönetimlerin de ayak uydurması gerekmektedir" dedi.

DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dijitalleşme konusundaki çalışmalarını anlatan Başkan Böcek, "Hizmet kalitesi, zaman yönetimi, iş gücü tasarrufu gibi konularda avantaj sağlamaktayız. Akıllı şehir uygulamaları, mobil uygulamalar, açık veri portalları, akıllı kavşaklar, trafik kontrol merkezi, elektronik gemi denetim sistemi, çevre dostu çiftçi kart, dijital tarım uygulamaları, SCADA su şebeke yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, drone ile arazi modelleme ve kıymetlendirme, e-belediye uygulamaları gibi gerçekleştirdiğimiz çalışmalar teknoloji ve dijitalleşme uygulamalarımızdan bazılarıdır. Bu sayede vatandaşlarımıza hızlı ve kolay erişim sağlamakta kamu hizmetlerimizin daha erişilebilir şeffaf ve verimli hale gelmesine katkı sağlamaktayız" dedi.

BEYİN GÖÇÜ ENGELLENEBİLİR

Türk halkının teknolojiye olan ilgisi ve yeteneklerine dikkat çeken Başkan Böcek, "Türk gençleri teknolojiye duydukları ilgi ve yaratıcılıkları nedeniyle bu alanda en büyük avantajlarımızdan birisidir. İş dünyamız genç yetenekleri eğitmek ve teşvik etmek için daha fazla kaynak ayırmalıdırlar. Nitelikli gençlerimizle beyin göçünü engelleyebilir dijital dönüşümün liderlerinden birisi olabiliriz" diye konuştu.