Antalya Bilim Festivali'nde Jandarma Genel Komutanlığı'nın yerli ve milli araçları sergilendi

Antalya Bilim Festivali'nde Jandarma Genel Komutanlığı, kullandıkları yerli ve milli araç ve teçhizatları sergileyerek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Jandarma Komandolarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen öğrenciler arasında yarış yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın standında Jandarma Genel Komutanlığı, arama köpekleri, silahlar ve dron gibi materyalleri sergileyerek ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Antalya Bilim Festivali'nde kullandıkları yerli ve milli araç ve teçhizatları sergileyen Jandarma Genel Komutanlığı, ziyaretçilerin göz bebeği oldu

Kepez Belediyesi'nin ikinci kez düzenlediği Antalya Bilim Festivali'nin (BİLİMFEST) ilgi odağı kullandıkları milli ve yerli teçhizatları sergileyen Jandarma Genel Komutanlığı oldu. Yerli ve milli askeri araçlarımızdan iki Kirpi aracının başında nöbet tutan Jandarma Komandolarla, özellikle öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı. Araçların şoför mahalli ve personel kısmını görebilen ziyaretçiler, bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın standında Jandarma Genel Komutanlığı, arama köpekleri, silahlar, dron gibi materyalleri sergileyerek, öğrencilerinde merak ettiği soruları yanıtladı. Mantis ateşleyici sistem ile yerli tabancalar ile atış talimi yapan ziyaretçiler, hiç unutamayacakları bir deneyim yaşadılar. - ANTALYA