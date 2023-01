2023 yılında sinema severler ile buluşacağı duyurulan Ant-Man and The Wasp: Quantumania filminin fragmanı yayınlandı.

2020 yılında vizyona girmesi planlanan Ant-Man 3, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. 2023 yılında sinema severler ile buluşacağı duyurulan Ant-Man and The Wasp: Quantumania filminin fragmanı yayınlandı.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania fragmanı yayınlandı

Scott Lang (Ant-Man) karakterini Paul Rudd'un canlandırdığı, filmde kuantum evrenindeki kötü karakter Kang the Conqueror ile mücadele edecek. Filmde Hope van Dyne karakterini Evangeline Lilly, Hank Pym karakterini Michael Douglas ve Cassie karakterini Kathryn Newton canlandıracak.

İlk olarak Loki finalinde karşımıza çıkan Jonathan Majors, Kalan He karakteriyle dizinin ikinci sezonuna aksiyon kattı. Yenilmezler: Kand Hanedanı filminde de rol alacağı belirtilen Majors, önümüzdeki birkaç yıl boyunca MCU'nun ( Marvel Sinematik Evreni) kötü karakteri olacak.

2023 yılında çıkacak Marvel dizi ve filmleri

Yayınlanan fragmanda Quantumania'nın yeni bir hanedanın başlangıcı vurgulanıyor. Fragman aynı zamanda hayranlara Kang'ın astı gibi görünen popüler Marvel süper kötü adamı MODOK'a (Yalnızca Öldürmek İçin Tasarlanmış Zihinsel Organizma) bir ilk bakış sunuyor.

Senaryosunu Jeff Loveness'in kaleme aldığı filmi Peyton Reed yönetiyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca açıklanmayan bir rolde David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O'Brian, Randall Park, Gregg Turkington ve Bill Murray yer alıyor. Ant-Man and the Wasp: Quantumania 17 Şubat 2023'te sinemalarda olacak.

Film, Secret Invasion, Guardians of the Galaxy 3, Echo, Loki 2. sezon, The Marvels ve Ironheart ile Marvel Phase 5'i başlatıyor ve hepsi bu yılın sonlarında gösterime girecek. Marvel Phase 6'nın 2025'te başlayacağını belirtmekte fayda var.