Anonim hesapların maskesi düşecek!

Sosyal medya aracılığı ile birçok kişi kendisini farklı şekillerde ifade ediyor. Bazı kullanıcılar bu paylaşımları yaparken kendi kimliklerini kullanırken, bazıları ise gizli kalmayı tercih ediyor. Bu durum ise bazı ülkeler ve insanlar için çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Bu tür durumların önüne geçebilmek adına ABD yeni bir karar aldığını açıkladı.

Anonim hesaplara karşı yapay zekayı kullanılacak

Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi (ODNI), İstihbarat Gelişmiş Projeler Etkinliği'nin (IARPA) yapay zeka kullanarak anonim hesapların maskesini kaldırmak için bir program üzerinde çalıştığını belirtti. Geliştirilen yapay zeka, yazarların içeriklerini adeta bir parmak izi gibi inceleyip sahibini ortaya çıkaracak.

İngiltere'den anonim sosyal medya hesapları için kritik karar!

Metinlerin, yazar kimliğini ortaya çıkarabilecek dilsel özellikler içerdiğini belirten IARPA, bu sayede anonim kişileri bulabileceklerine inanıyor. Yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi ile birlikte anonim şekilde paylaşım yapanların kimlikleri rahatça ortaya konabilir.

Bu program başarılı olursa, IARPA, HIATUS programının bir yazarın stilini farklı örneklerden tanımlayabileceğine ve yazıyı daha farklı kalıplar etrafında inceleyebileceğini belirtiyor. HIATUS program yöneticisi Dr. Timothy McKinnon ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerimize ulaşma, İstihbarat Topluluğuna çok ihtiyaç duyulan yetenekleri sağlama ve insan dilindeki çeşitlilik anlayışımızı hesaplamalı dilbilim ve derin öğrenmedeki en son gelişmeleri kullanarak önemli ölçüde genişletme şansımız var"

IARPA, programın yapay zekaları için açıklanabilirlik standartlarını da geliştireceğini söyledi. ODNI, HIATUS'un yabancı etki faaliyetleriyle mücadele etmek, çalışmaları nedeniyle hedef olabilecek yazarları korumak ve karşı istihbarat risklerini belirlemek dahil olmak üzere birden fazla uygulamaya sahip olabileceğini söyledi.

McKinnon'a göre program, metnin bir makine tarafından mı yoksa bir insan tarafından mı yazıldığını belirleyebiliyor. Ancak bu programın işe yaraması için bundan daha fazlasına ihtiyaç duyacağı bir gerçek. Peki siz anonim hesaplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.