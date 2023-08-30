Ankara Valisi Vasip Şahin: TEKNOFEST, Gençleri Teknolojiyle Tanıştırmak İçin Çok Önemli

Ankara Valisi Vasip Şahin, TEKNOFEST'in, gençleri teknolojiyle tanıştırmak, teknoloji bilinci oluşturmak ve çocukları Türkiye'nin müreffeh geleceğine hazırlamak için çok önemli olduğunu ifade etti. Festivalin açılışında konuşan Şahin, TEKNOFEST'e beklentinin çok üzerinde bir ilginin olduğunu belirterek, Ankaralıların teknolojiye, ilerlemeye ve gelişmeye destek verdiğini söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, TEKNOFEST'in, gençleri teknolojiyle tanıştırmak, teknoloji bilinci oluşturmak ve çocukları Türkiye'nin müreffeh geleceğine hazırlamak için çok önemli olduğunu ifade etti.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Festivalin açılışında konuşan Şahin, TEKNOFEST'e beklentinin çok üzerinde bir ilginin olduğunu belirterek, Ankaralıların teknolojiye, ilerlemeye ve gelişmeye destek verdiğini söyledi.

Teknolojinin, her alandaki önemini vurgulayan Şahin, "Her şeyin odağında, merkezinde ve hedefinde insan var. Dolayısıyla insanımızı rahat ettirebilmek için teknolojiyi sonuna kadar insanımızın hizmetine sunmak zorundayız. TEKNOFEST, gençleri teknolojiyle tanıştırmak, teknoloji bilinci oluşturmak ve çocukları Türkiye'nin müreffeh geleceğine hazırlamak için çok önemli." dedi.

Şahin, TEKNOFEST gibi etkinliklerin Türk milletine öz güven aşıladığını da dile getirerek, festival sürecinin Ankara'da bir bayram havası estireceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, çeşitli bakanlıklardan yetkililer, paydaş kurum ve kuruşlar ile üst düzey yabancı katılımcıların butona basmasıyla TEKNOFEST'in resmi açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, tören alanındaki AKINCI, HÜRJET, KIZILELMA ve GÖKBEY ile fotoğraf çektirdi.