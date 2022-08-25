Ankara haberi | Azerbaycan birincisi ile Türkiye beşincisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu

Ankara haberi: Ülkesindeki üniversite sınavında Azerbaycan birincisi olan Nigar Ağazade ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinde beşinci olan Deniz Tunç, Ankara Üniversitesi'ne (AÜ) kayıt yaptırdı.

Ülkesindeki üniversite sınavında Azerbaycan birincisi olan Nigar Ağazade ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinde beşinci olan Deniz Tunç, Ankara Üniversitesi'ne (AÜ) kayıt yaptırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ağazade ve Tunç, AÜ Tıp Fakültesine elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirdi.

AÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi'nde kayıt sonrası düzenlenen tanışma törenine, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan ile Deniz Tunç katıldı.

Ülkesindeki üniversite sınavında 700 tam puan alarak Azerbaycan birincisi olan ve AÜ Tıp Fakültesi'ni seçen Nigar Ağazade, görüntülü bağlantı ile tanışmaya iştirak etti.

İki öğrenciyi de başarıları ve Fakültelerini tercih ettikleri için kutlayan Aycan, AÜ'nün Türkiye'nin en köklü ve donanımlı üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Aycan, AÜ Tıp Fakültesinin ise bu yıl YKS sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci alma derecesi elde ettiğini belirtti.

Tıp Fakültesinin, AÜ'den 1 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Aycan, "30 bin civarında bir hekim ailesine mensubuz. Hatta yeni öğrencimiz Deniz Tunç'un babası da bizim ailemizden yani Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Ailemizin en genç fertleri olarak her ikinizi de tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyor ve hoş geldiniz diliyorum. Fakültemizde beklentileriniz doğrultusunda tüm imkanlar mevcut. Biz Cumhuriyet'in ilk tıp fakültesi olarak hem onun onurunu taşıyan hem de Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini öğrencilerimize aktarmayı içselleştirmiş bir fakülteyiz. Tüm imkan ve bilimsel laboratuvarlarımızla da hep yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Ağazade ise AÜ Tıp Fakültesini kazandığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek "Tıbbı çok kutsal bir alan olarak görüyorum. Anneannem de eczacıydı. Tıp eğitimini, insanlara faydalı olmak ve onların mutlu olmalarına tanıklık etmek için seçtim. Kardiyolog olmak ve insanlara mutlu olacakları hizmetleri sunmak istiyorum." dedi.

Deniz Tunç ise babası Murat Tunç'un da AÜ Tıp Fakültesi mezunu olduğunu, çift yumurta ikizi Evren Tunç'un da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettiğini kaydetti.