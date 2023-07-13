Ankara Fen Lisesi Öğrencileri GPS'siz Konum Bulma Projesiyle Başarı Kazandı

Ankara Fen Lisesi öğrencileri, GPS verisinin kesilmesi sonucu kaybettikleri dronu bulmak için 'Ultrasonik Navigasyon' projesini geliştirdi. Proje, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu ve öğrenciler Belçika'da düzenlenecek Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.