Ankara Fen Lisesi Öğrencileri GPS'siz Konum Bulma Projesiyle Başarı Kazandı
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Ankara Fen Lisesi öğrencileri, GPS verisinin kesilmesi sonucu kaybettikleri dronu bulmak için 'Ultrasonik Navigasyon' projesini geliştirdi. Proje, TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu ve öğrenciler Belçika'da düzenlenecek Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.
ORMANDA kaldırdıkları dronu 'GPS' verisinin kesilmesi nedeniyle kaybeden Ankara Fen Lisesi öğrencileri Halil İbrahim Yenitürk ve Tuna Özer, GPS olmadan konum bulabilmeyi sağlayan 'Ultrasonik Navigasyon' projesi geliştirdi. Öğrenciler, projeyle 'TÜBİTAK 2023 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda fizik alanı 'Milli Teknoloji Hamlesi' dalında 1'inci oldu. Yenitürk ve Özer, Belçika'da 'Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.
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