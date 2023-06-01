Ankara'da Üniversite Öğrencileri Sanal Gerçeklik Eldiveni Geliştirdi

ANKARA'da üniversite öğrencileri, TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında sanal gerçeklik eldiveni geliştirdi. Eldiven; eğitim, eğlence, simülasyon ve sağlık gibi alanlarda kullanılabiliyor.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Emre Karabulut, Gökçe Nur Yılmaz ve Berke Kılıçarslan, Doç. Dr. Selda Güney danışmanlığında sanal gerçeklik deneyimini daha gerçekçi ve dokunsal hale getirmek amacıyla sanal gerçeklik eldiveni üretimi gerçekleştirdi. Öğrenciler geliştirdikleri sanal gerçeklik eldiveni ile kullanıcının ellerinin hareketlerini algılayarak gerçek dünyayla etkileşimini daha dokunsal bir deneyimle sunmayı hedefliyor. Eldivenin hassas algılama sensörleri ile kullanıcı el hareketlerini sanal gerçeklik ortamına yansıtabilecek ve sanal dünyada nesneleri tutabilerek, hareket ettirebilecek. Yenilikçi sanal gerçeklik eldiveni, eğitim, eğlence, simülasyon ve sağlık gibi birçok alanda kullanılabilecek.

Proje sorumlularından Emre Karabulut, sanal gerçekliğin günümüzde birçok alanda fazlasıyla kullanılan bir teknoloji olduğunu söyleyerek, Örneğin, eğitim vermek zorunda olduğunuz insanların bulunduğu ortam sizinle aynı olmayabilir. Sürekli bir araya gelmek, mesafe uzak olursa gidip gelmek zor olabilir. Bu sanal gerçeklik teknolojisi sanki siz oradaymışsınız gibi eğitimleri vermenize, motor becerilerini karşınızdakine aktarabilmenize yardımcı olabilecek bir teknolojidir. Bizim geliştirdiğimiz projede, gözlükle kullanılan kumandalar yerine eline giyeceği eldiven ile kullanıcı nesnelerle iletişime girebilecek. Nesnelerle iletişime girince de bir nesneyi tuttuğunda üzerindeki mıknatıs ve ip sistemi sayesinde geri bildirim alabilecek ve sanki gerçekten o nesneyi tutuyor gibi hissedebilecek. Böylelikle alabileceği bir eğitimde motor becerilerini geliştirebilecek dedi.

Karabulut, eldivenin birçok alanda kullanılabileceğini belirterek, Mesela sağlık alanında çok tehlikeli ameliyatları sürekli deneyimleyemezsiniz. İnternetteki simülasyonlarını, o parmak hareketlerinin inceliğini sanal gerçeklik yardımıyla kontrol ederek hem kimsenin hayatını riske atmamış oluyorsunuz hem de sürekli istenilen zamanda deneyimlenebildiği için pratik fazla olacaktır. Bu teknolojinin farklı birçok alanda yararı olacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)