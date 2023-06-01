Ankara'da Üniversite Öğrencileri Sanal Gerçeklik Eldiveni Geliştirdi

ANKARA'da üniversite öğrencileri, TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında sanal gerçeklik eldiveni geliştirdi. Eldiven; eğitim, eğlence, simülasyon ve sağlık gibi alanlarda kullanılabiliyor.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Emre Karabulut, Gökçe Nur Yılmaz ve Berke Kılıçarslan, Doç. Dr. Selda Güney danışmanlığında sanal gerçeklik deneyimini daha gerçekçi ve dokunsal hale getirmek amacıyla sanal gerçeklik eldiveni üretimi gerçekleştirdi. Öğrenciler geliştirdikleri sanal gerçeklik eldiveni ile kullanıcının ellerinin hareketlerini algılayarak gerçek dünyayla etkileşimini daha dokunsal bir deneyimle sunmayı hedefliyor. Eldivenin hassas algılama sensörleri ile kullanıcı el hareketlerini sanal gerçeklik ortamına yansıtabilecek ve sanal dünyada nesneleri tutabilerek, hareket ettirebilecek. Yenilikçi sanal gerçeklik eldiveni, eğitim, eğlence, simülasyon ve sağlık gibi birçok alanda kullanılabilecek.

Karabulut, eldivenin birçok alanda kullanılabileceğini belirterek, "Mesela sağlık alanında çok tehlikeli ameliyatları sürekli deneyimleyemezsiniz. İnternetteki simülasyonlarını, o parmak hareketlerinin inceliğini sanal gerçeklik yardımıyla kontrol ederek hem kimsenin hayatını riske atmamış oluyorsunuz hem de sürekli istenilen zamanda deneyimlenebildiği için pratik fazla olacaktır. Bu teknolojinin farklı birçok alanda yararı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.