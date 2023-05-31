Ankara'da Üniversite Öğrencileri Görme Engellilere Yardımcı Akıllı Baston Geliştirdi

ANKARA'da üniversite öğrencileri TÜBİTAK desteğinde, görme engelli bireyleri istedikleri konuma yardım almadan götüren akıllı baston geliştirdi.Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Ayşe Sude Ercan, Ozan Sargın, Can Pekcan, Doç. Dr. Selda Güney danışmanlığında görme engelli bireylerin eğitim hayatları içinde karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmak amacıyla 'Görüntü İşleme Tabanlı Akıllı Baston' projesi geliştirdi. TÜBİTAK desteğinde geliştirilen projede bastona kamera sistemi monte edildi. Görme engelli bireyler bu kamera sayesinde istedikleri konuma yardım almadan karşılaştıkları engelleri aşarak ulaşabiliyor. Cep telefonu yardımıyla sesli komutları da alabilen bastonun, ileride farklı iç mekanlar için de uygulanabilir özellikleri taşıması hedefleniyor.

Proje sorumlularından Ayşe Sude Ercan, kendi üniversitelerinin erişilebilirliğini artırmak ve görme engelli öğrencilerin de eğitime gelmelerine teşvik olabilmek adına projeyi geliştirmeye karar verdiklerini söyledi. Ercan, Görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları minimum düzeye indirgemeyi ve toplum için daha fazla yer almalarını sağlamak için bu projeyi geliştirmeyi hedefledik. Projemize başlamadan önce görme engelli bireylerle görüşmeler gerçekleştirdik. Daha hafif bir malzeme kullanmamız gerektiğini, sesli bir uyarı değil de hissedebilecekleri bir uyarının onlar için daha iyi olacağını öğrenmiş olduk. Buna göre de projemizi şekillendirdik dedi.

Ercan, bir engelle karşılaştığında bastonun kullanıcıyı yönlendirdiğini belirterek, Bir engelle karşılaştıklarında ya da yürürken şeritten çıktığında baston bunu algılıyor. Titreşim motorlarıyla tekrar bir uyarıda bulunarak görme engelli bireyin hedefe ulaşmasını sağlıyor. Görme engelli bireyin telefonuna yükleyeceği bir uygulama da tasarladık. Telefondaki uygulamaya sesli komut ile gitmek istediği yeri söylediğinde baston kişiyi gitmek istediği yere doğru yönlendiriyor. Geliştirdiğimiz bu ürün tamamen yerli ve milli bir ürün olarak piyasaya sürülebilir diye konuştu. (DHA)