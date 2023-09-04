Ankara'da Liseli Gençlerin Elektrikli Aracı TEKNOFEST 2023'te Ödül Aldı

Ankara'da Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli araç 'Fatih', TEKNOFEST 2023'te yerlilik ve görsel tasarım alanlarında ödüle layık görüldü. Araç, yerlilik alanında 40 bin lira, görsel tasarım alanında ise 20 bin lira ödül kazandı.

Ankara'da liseli gençler geliştirdikleri elektrikli araç "Fatih" ile TEKNOFEST 2023'te yerlilik ve görsel tasarım alanında ödüle layık görüldü.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Cereyan Elektrikli Araç Takımı'nın Kaptanı Ahmet Ferhat Sarı, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, çalışmalarına 2022 Ağustos'ta başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 9 aylık sürecin ardından araçlarını ürettiklerini anlatan Sarı, "Bunun 4 ayını eğitimle, 5 ayını da araç yapım süreciyle geçirdik. İlk olarak danışman öğretmenim Yasemin Polat'a küçüklük hayalim olan elektrikli araç yapma fikrini açtım. Daha sonra TEKNOFEST'in elektrikli araç yarışını görünce 'Biz neden bir elektrikli araç yapmayalım' dedik, çalışmaya koyulduk." dedi.

Sarı, araçlarının elektrikli araç yarışlarında yerlilik ve görsel tasarım alanlarında birincilik aldığını bildirdi.

Yerlilik alanında 40 bin lira, görsel tasarım alanında ise 20 bin lira ödül aldıklarını dile getiren Sarı, görsel tasarım alanında aldıkları ödülü Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kardeş okula bağışladıklarını ifade etti.

Yerli ürünlerinden bahseden Sarı, "Bu ürünlerimizden 'araç kontrol sistemi' birinci yerli ürünümüz. Araç içindeki sensörlerden ve motorundan veri alıyor, aracın içindeki her şey ile haberleşerek sürücüye konforlu bir sürüş yaşatıyor ve aracın içindeki her şeyi sürücünün görmesini sağlıyor. 'Batarya paketleme' ise aracın bataryası 102 adet kimya pillerinin puntolanmasıyla oluşuyor. Bunların puntolanması ve dizgisini biz yaptık. 'Batarya yönetim sistemi' batarya paketlemesinin dengeli harcanmasını sağlıyor. Bunu kendimiz geliştirdik. Son ürünümüz olan 'Telemetri" (Haberleşme Modülü) ise uzaktan haberleşmeyi sağlıyor. Bu da araç içindeki verilerin yaklaşık 30 kilometre uzaktaki bilgisayar tarafından izlenebiliyor." diye konuştu.

Sarı, batarya yönetim sistemindeki devre kartını liseler arası geliştiren tek takım olduklarını kaydetti. Aracın teknik özelliklerini anlatan Sarı, şu bilgileri verdi:

"Aracımız 60 kilometre hıza çıkabilmekte, ağırlığı 175 kilogram ve araçta sadece 12 kilogram metal alaşımı malzemeler bulunuyor. Geri kalan malzemeler nanoteknolojik malzeme olan cam, elyaf, karbon kumaşlardan yapıldı. Böylelikle hafiflik ve verimlilik amaçlandı. Aracımız kilometrede yaklaşık 7 kuruş yakıyor. Bu, günümüzdeki araçlara bakılırsa çok küçük bir oran. Aracımızın bataryası 35 dakika yetiyor ve tam şarj olması 59 dakika sürüyor. Gelecek yıl aracımızı daha da geliştirmek istiyoruz. Daha yüksel hızlı ve uzun menzilli modelini geliştirmek istiyoruz. Aracımızın dış tasarımını da geliştireceğiz, bunun için destek bekliyoruz. Biz ilk başladığımız anlarda bu aracı yapabileceğimize inandıramamıştık ancak şu an TEKNOFEST vesilesiyle bazı insanlara bir şeyler yapabileceğimize inandırmak çok kolay oluyor."