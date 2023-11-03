Ankara'da Jandarma tarafından yapılan incelemeler sonucunda 6 bin 791 sosyal medya hesabı incelenerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi. Ayrıca 1350 internet sitesine erişim engeli getirildi. Ayrıca, faili meçhul siber saldırı olaylarına ilişkin 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da Jandarma Tarafından 6 Bin 791 Sosyal Medya Hesabı İncelemeye Alındı

Ankara'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 6 bin 791 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 1350'sine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Ekim'de icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 6 bin 791 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 1116 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 234 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan faili meçhul siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik, Yenimahalle ilçelerinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.