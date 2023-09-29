Ankara'da EYP ile Mücadele Konferansı Düzenlendi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından el yapımı patlayıcılarla (EYP) mücadele alanında yürütülen projeler, konu ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve takip edilen yenilikçi teknolojilere yönelik konferans düzenlendi.

ANKARA'da, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından el yapımı patlayıcılarla (EYP) mücadele alanında yürütülen projeler, konu ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ve takip edilen yenilikçi teknolojilere yönelik konferans düzenlendi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda 'EYP ile Mücadele Konferansı' düzenlendi. Etkinliğe, alanında tecrübe ve bilgi birikimine sahip kurum ve kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversite ve araştırma kuruluşları temsilcileri katıldı. Konferansın başlangıcında, SSB Sistem ve Harekat Destek Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu ve Askeri Elektronik Sanayi Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

4 gün süren etkinlik boyunca ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından teknik sunumlar yapıldı, sahada gösterim faaliyetleri icra edildi. Konferans kapsamında EYP ile mücadele alanında hali hazırda yürütülen projeler, ulusal çapta gelinen duruma ilişkin değerlendirmeler, başlatılan Ar-Ge çalışmaları ve küresel ölçekte takip edilen yenilikçi teknolojiler ele alındı. EYP ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı.