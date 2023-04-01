Ankara'da balık üretip, sürdürülebilirlik yaratan belediye!

Türkiye'nin dört bir yanında hayvanlarımız maalesef sokakta yaşıyor. Sokak hayvanlarını korumak için vatandaşlar bireysel olarak çaba gösterirken, belediyeler de bu konuda önemli adımlar atmaya başladı. Hayvanlar konusunda önemli adım atan belediyelerden bir tanesi de Sincan oldu.

Sincan Belediyesi hayvanlar için mama üretiyor

Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mama üretimine başlayarak önemli bir adım atıldı. Kurulan tesiste ilk etapta günlük bir ton mama üretecek olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile tesisi inceledik. Bu tesiste hem yardıma muhtaç hayvanların ihtiyaçları gideriliyor hem de köpek maması üretiliyor.

İlk etapta günlük bir ton üretim kapasitesiyle çalışmaya başlayan tesiste elde edilen mamalar, Başkent'teki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından gıdaların geri dönüşümünden üretilen mama sayesinde yılda 3,5 milyon TL tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.

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Sürdürülebilirlik konusunda açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; 'BM Genel Kurulu'nun aldığı karar ile 30 Mart'ı 'Uluslararası sıfır atık günü' olarak ilan ettiğini' açıklamıştı. Bu tesis de sıfır atık hedefi ile yola çıkarak hayvanlara mama üretimi ile başladığı bu yolda önemli adımlar atmış durumda. Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 25 dönüm üzerinde kurulu.

Hayvanların yaşları ve türlerine göre mama üretimi yapılan tesiste bunun yanı sıra sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Aynı zamanda balık üretiminin de başladığı tesiste, balık yemi için solucan yetiştiriciliği de başladığını görüyoruz. Biyogaz da yine bu tesis bünyesinde öne çıkan üretimler arasında.

Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi sahip olduğu araziyi köpek maması üretiminin dışında da en verimli şekilde kullanarak, sıfır atık konusunda önemli bir adım atmış durumda. Peki siz Sincan Belediyesi'nin bu hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.