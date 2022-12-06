Ankara'da Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü Kuruluyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap Derneği, Ankara'da bir bilim ve sanat kampüsü kuruyor.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap Derneği, Ankara'da bir bilim ve sanat kampüsü kuruyor.

Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü'nün koordinatörü, INFINIA Mühendislik'ten Tugay Güzel olacak.

Ekip kampüs için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la protokolü imzaladı.

"ÇOK BÜYÜK İMZA"

Kampüs 23 Nisan 2023'te açılacak.

Yavaş, Twitter adresinde şu açıklamayı yaptı: "AHBAP Derneği ve INFINIA Mühendislik ile 'Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolünü imzaladık, Kuzey Ankara'daki binamızın tahsisini gerçekleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızın yetişmelerine destek olmak bizim vazifemiz."

Levent de şu twiti attı: "Bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Çocukların bilime dokunacakları ve sanatla kucaklaşacakları "Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü" projesini gerçekleştiriyoruz. Çok büyük bir imza bu."

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