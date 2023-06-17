Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapay zeka teknolojileriyle sosyal bilimler alanında çalışmalar gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilen "Chatgpt Akademik Çalışma Etkinliği"ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çeşitli üniversitelerden gelen 25 akademisyen, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sosyal bilimler alanında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen "Chatgpt Akademik Çalışma Etkinliği"ne ev sahipliği yaptı.

Çeşitli üniversitelerden 25 akademisyenin katıldığı etkinlikte, yapay zeka teknolojilerinin şu anki durumu, gelecekteki gelişim öngörüleri, yapay zeka teknolojilerinin sosyal bilimlerde uygulamaları ve gelecekteki etkileri gibi konular masaya yatırıldı.

"AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nda yer alan Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenlerle birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Harun Meydan da katıldı. Rektör Yardımcısı Meydan, "Ankara Bilim Üniversitesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapay zekanın sosyal bilimlerde kullanılmasına yönelik bir etkinlik yapmayı planladık. Bu etkinlikteki amacımız son dönemde hızla hayatımıza girmiş olan yapay zekayı sosyal bilimlerde ne kadar kullanabiliyoruz, bunun sınırlarının ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Eğitim sırasında Chatgpt'nin son versiyonunu kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyemize bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün ise şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğiyle Büyükşehir Genç Akademi'de 25 akademisyen hocamızla akademik çalışma etkinliği düzenliyoruz. Bu çalışmada ChatGPT konulu akademik çalışmada hocalarımızı gençlerimizle buluşturuyoruz. Yapay zekanın teknolojideki önemi ve gelecekte bizlere neler sunacağı konusunda bilgi alıyoruz. Bu gibi akademik çalışmalarımızı farklı üniversitelerle de Büyükşehir Genç Akademi'de gerçekleştirmeye devam edeceğiz."